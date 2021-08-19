КоммерсантъГаз в Европе дешевеет на фоне информации об объемах поставок по «Северному потоку-2»Снижение фиксировалось на фоне информации о возможных поставках 5,6 млрд куб. м газа по «Северному потоку-2» в текущем году.КоммерсантъКак свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF (самого ликвидного хаба в Европе) упала на пять процентов, до 510 долларов за тысячу кубометров.РИА НовостиПодробности — в материале “Ъ” «"Газпром" ожидает ввод "Северного потока-2 " в октябре».Коммерсантъ«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу.ИзвестияЧитать далееСвернутьiReactoriReactorКапитал страныЦентральная Служба НовостейРамблерРБКLife.ruРусская ПланетаKadara.ruИзвестияИА Красная ВеснаПрофильЭкономика сегодняhellovoronezh.ruГазета.RuВечерняя МоскваНовый ДеньС чего всё началось Однако цена газа в Европе успела значительно снизиться: сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures обрушился с $ 570 до $ 515 за тысячу кубометров, передаёт "Интерфакс".Царьградвчера в 12:17Подробнее о событииЦена газа в Европе снижается после заявления «Газпрома»RT на русском07:23Газ в Европе дешевеет на фоне информации об объемах поставок по «Северному потоку-2»Коммерсантъ09:26Газа в Европе подешевел после сообщения «Газпрома» об объеме поставок по «Северному потоку — 2»РИА Новости09:01Цена газа в Европе упала после заявления «Газпрома» о «Северном потоке – 2»Life.ru11:21Цена на газ в Европе ускорила падение на фоне планов прокачки по «Северному потоку - 2»ТАСС06:44Заявление «Газпрома» о готовности к поставкам по «Северному потоку-2» обрушило цены на газLenta.ru06:10Газ в Европе начал дешеветь на 5% после заявлений «Газпрома» о «Северном потоке-2»ПРАЙМ05:40Показать ещёОценить663Поделиться