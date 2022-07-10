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Газ в Европе может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1

Резкий рост цен будет спровоцирован остановкой поставок голубого топлива с 11 по 21 июля по газопроводу «Северный поток — 1» во время планового ремонта.
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В Европе может подскочить стоимость газа до 2200 долларов за тысячу «кубов», сообщают опрошенные «Известями» эксперты.
Экономика сегодня
Предотвратить ценовой скачок не поможет
 даже возвращение из Канады турбины Siemens для трубопровода.
ФАН
Как писали СМИ, министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада решила вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток».
Известия

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Газу в Европе предрекли новое подорожание из-за ремонта «Северного потока»
Секрет фирмы12:18
Газ в Европе может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1
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