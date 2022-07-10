ИзвестияГаз в Европе может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1Резкий рост цен будет спровоцирован остановкой поставок голубого топлива с 11 по 21 июля по газопроводу «Северный поток — 1» во время планового ремонта.Экономика сегодняВ Европе может подскочить стоимость газа до 2200 долларов за тысячу «кубов», сообщают опрошенные «Известями» эксперты.Экономика сегодняПредотвратить ценовой скачок не поможет даже возвращение из Канады турбины Siemens для трубопровода.ФАНКак писали СМИ, министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада решила вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток».ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияФАННациональная служба новостейНародные новостиЭкономика сегодняПодробнее о событииГазу в Европе предрекли новое подорожание из-за ремонта «Северного потока»Секрет фирмы12:18Газ в Европе может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1Известия09:43Самое цитируемоеЦены на газ в Европе могут взлететь до 2200 долларов на фоне ремонта «Северного потока»ФАН10:05Газ в Европе может подорожать до $2200 из-за ремонта «Северного потока»Национальная служба новостей11:15Газовые котировки в ЕС могут подскочить до 2200 долларов из-за ремонта «СП-1»Народные новости10:40Ремонт «Северного потока» может спровоцировать рост цен на газ в Европе до 2200 долларовЭкономика сегодня10:39Газ в Европе после остановки на ремонт СП-1 может достичь 2200 долларовFBM.ru11:28Показать ещёОценить150Поделиться