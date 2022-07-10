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Газ в Европе может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1

Из-за остановки газопровода «Северный поток» на плановый ремонт с 11 по 21 июля цены на газ в Европе могут вырасти, даже несмотря на то, что Канада вернет Германии турбину Siemens.
Национальная служба новостей
Процесс возвращения и установки турбин может затянуться из-за политических противоречий с Канадой и дополнительных технических проверок.
Известия
Позднее министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада решила вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток».
Известия
Цена на газ может подняться до $2000-2200 за 1 тыс. куб. м как на фоне ремонта СП-1, так и из-за проблем с заключением контрактов на поставки сжиженного природного газа из Катара, считают в инвестиционной компании «Фридом Финанс».
Известия

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Ремонт «Северного потока» может спровоцировать рост цен на газ в Европе до 2200 долларов
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Газ в Европе может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1
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