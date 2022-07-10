Цена на газ может подняться до $2000-2200 за 1 тыс. куб. м как на фоне ремонта СП-1, так и из-за проблем с заключением контрактов на поставки сжиженного природного газа из Катара, считают в инвестиционной компании « Фридом Финанс ».