ИзвестияГаз в Европе может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1Из-за остановки газопровода «Северный поток» на плановый ремонт с 11 по 21 июля цены на газ в Европе могут вырасти, даже несмотря на то, что Канада вернет Германии турбину Siemens.Национальная служба новостейПроцесс возвращения и установки турбин может затянуться из-за политических противоречий с Канадой и дополнительных технических проверок.ИзвестияПозднее министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада решила вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток».ИзвестияЦена на газ может подняться до $2000-2200 за 1 тыс. куб. м как на фоне ремонта СП-1, так и из-за проблем с заключением контрактов на поставки сжиженного природного газа из Катара, считают в инвестиционной компании «Фридом Финанс».ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияФАННациональная служба новостейНародные новостиЭкономика сегодняПодробнее о событииРемонт «Северного потока» может спровоцировать рост цен на газ в Европе до 2200 долларовЭкономика сегодня10:39Газ в Европе может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1Известия09:43Самое цитируемоеГаз в Европе после остановки на ремонт СП-1 может достичь 2200 долларовFBM.ru11:28Газ в Европе может подорожать до $2200 из-за ремонта «Северного потока»Национальная служба новостей11:15Газовые котировки в ЕС могут подскочить до 2200 долларов из-за ремонта «СП-1»Народные новости10:40Газу в Европе предрекли новое подорожание из-за ремонта «Северного потока»Секрет фирмы12:18Цены на газ в Европе могут взлететь до 2200 долларов на фоне ремонта «Северного потока»ФАН10:05Показать ещёОценить140Поделиться