КоммерсантъГаз в Европе дешевеет на фоне информации об объемах поставок по «Северному потоку-2»Снижение фиксировалось на фоне информации о возможных поставках 5,6 млрд куб. м газа по «Северному потоку-2» в текущем году.КоммерсантъКак свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF (самого ликвидного хаба в Европе) упала на пять процентов, до 510 долларов за тысячу кубометров.РИА НовостиВ четверг "Газпром" сообщил, что "по газопроводу "Северный поток 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа".Интерфакс"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.ПРАЙМЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВiReactorКапитал страныЦентральная Служба НовостейВестник КавказаРамблерРБКLife.ruРусская ПланетаKadara.ruИзвестияИА Красная ВеснаПрофильЭкономика сегодняhellovoronezh.ruГЛАС.RUГазета.RuВечерняя МоскваС чего всё началось Однако цена газа в Европе успела значительно снизиться: сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures обрушился с $ 570 до $ 515 за тысячу кубометров, передаёт "Интерфакс".Царьград18 августа в 12:17Подробнее о событииГаза в Европе подешевел после сообщения «Газпрома» об объеме поставок по «Северному потоку — 2»РИА Новостивчера в 09:01Цена газа в Европе упала после заявления «Газпрома» о планах по «Северному потоку — 2»Ведомостивчера в 10:32Газ в Европе дешевеет на фоне информации об объемах поставок по «Северному потоку-2»Коммерсантъвчера в 09:26Цена газа на спотовом рынке Европы всего за пару дней обрушились до уровня конца июляПРАЙМвчера в 16:34Цена газа в Европе снижается после заявления «Газпрома»RT на русскомвчера в 07:23Цена на газ в Европе ускорила падение на фоне планов прокачки по «Северному потоку - 2»ТАССвчера в 06:44Заявление «Газпрома» о готовности к поставкам по «Северному потоку-2» обрушило цены на газLenta.ruвчера в 06:10Показать ещёОценить675Поделиться