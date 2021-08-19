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Газ в Европе дешевеет на фоне информации об объемах поставок по «Северному потоку-2»

Снижение фиксировалось на фоне информации о возможных поставках 5,6 млрд куб. м газа по «Северному потоку-2» в текущем году.
Коммерсантъ
Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF (самого ликвидного хаба в Европе) упала на пять процентов, до 510 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости
В четверг "Газпром" сообщил, что "по газопроводу "Северный поток 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа".
Интерфакс
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Однако цена газа в Европе успела значительно снизиться: сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures обрушился с $ 570 до $ 515 за тысячу кубометров, передаёт
 "Интерфакс".

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