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Газ в Европе подешевел на 25% после отправки танкеров СПГ из Америки

Стоимость газа на территории Европы снизилась на 25% после отправки флотилии танкеров СПГ из Америки.
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По меньшей мере 10 судов со сжиженным газом сейчас направляются в Европу.
Finam.Ru
Цены на газ в Европе упали на 41% за три дня – с 2204 до 1253 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют
 данные лондонской биржи ICE.
Капитал страны
Новостной портал Financial Times отмечает, что в декабре 2021 года, а также последующих месяцах 2022 года на территорию Европы поступит около 40 дополнительных партий СПГ из США и Австралии.
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