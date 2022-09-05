Компания "Газпром" в пятницу сообщила, что газопровод "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.
Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на сообщения о новом подорожании газа после того, как "Газпром" сообщил о приоостановке поставок по газопроводу "Северному потоку" из России в Европу.
Традиционно осенью спрос на недвижимость в Крыму повышается, на этом фоне цены растут, однако в этом году ситуация выглядит несколько иначе, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор по маркетингу и продажам строительной компании Артур Дубровский.