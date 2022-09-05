Компания "Газпром" в пятницу сообщила, что газопровод "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.
Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобождённых территориях и не успели принять участие в боевых действиях после 24 февраля, а также не замешаны в военных преступлениях киевского режима.
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале отреагировал на решение правительства России обязать органы власти создать и вести аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Дело о хищениях бюджетных средств в отношении экс-главы ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимира Солнцева связано с наведением порядка в отрасли, заявил в своем Telegram-канале бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.