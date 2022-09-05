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Газ в Европе подорожал на 30% из-за ситуации с «Северным потоком»

Стоимость ближайшего (октябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures с началом торгов в понедельник выросла до $2855 за тысячу кубометров при том, что в пятницу торги закрылись на уровне $2213.
Интерфакс
Цены достигали максимально 2917,4 доллара за тысячу кубометров (31,4%).
ПРАЙМ
Компания "Газпром" в пятницу сообщила, что газопровод "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.
РИА Новости
Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно миллиарда кубометров в месяц.
РИА Новости

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Цена газа в Европе подскочила на 30% после остановки «Северного потока»
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