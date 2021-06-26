Газ в Европе рекордно подорожал
Стоимость природного газа на спотовом рынке Европы подскочила близко к историческим максимумам — последний раз такой уровень был зафиксирован в 2008 году. Об этом сообщают «Известия».В источнике
С чего всё началось
Вышли на пик: газ в Европе стал рекордно дорогим
Стоимость природного газа на спотовом рынке Европы подскочила близко к историческим максимумам — последний раз такой уровень наблюдался в 2008 году. На это повлиял резкий скачок спроса, объясняемый как погодными факторами, так и восстановлением экономики после кризиса.
Известия17:02