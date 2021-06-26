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Экономика

Газ в Европе рекордно подорожал

Стоимость природного газа на спотовом рынке Европы подскочила близко к историческим максимумам — последний раз такой уровень был зафиксирован в 2008 году. Об этом сообщают «Известия».В источнике

С чего всё началось

Вышли на пик: газ в Европе стал рекордно дорогим

Стоимость природного газа на спотовом рынке Европы подскочила близко к историческим максимумам — последний раз такой уровень наблюдался в 2008 году. На это повлиял резкий скачок спроса, объясняемый как погодными факторами, так и восстановлением экономики после кризиса.
Известия17:02

Подробнее о событии

Газ в Европе подорожал до уровня 2008 года

News.ru04:11

Вышли на пик: газ в Европе стал рекордно дорогим

Известия17:02

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