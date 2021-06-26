Стоимость природного газа на спотовом рынке Европы подскочила близко к историческим максимумам — последний раз такой уровень был зафиксирован в 2008 году. Об этом сообщают «Известия».

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С чего всё началось Вышли на пик: газ в Европе стал рекордно дорогим Стоимость природного газа на спотовом рынке Европы подскочила близко к историческим максимумам — последний раз такой уровень наблюдался в 2008 году. На это повлиял резкий скачок спроса, объясняемый как погодными факторами, так и восстановлением экономики после кризиса. Известия 17:02