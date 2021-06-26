Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Газ в Европе рекордно подорожал

Стоимость природного газа на спотовом рынке Европы подскочила близко к историческим максимумам — последний раз такой уровень был зафиксирован в 2008 году. Об этом сообщают «Известия».В источнике

С чего всё началось

Вышли на пик: газ в Европе стал рекордно дорогим

Стоимость природного газа на спотовом рынке Европы подскочила близко к историческим максимумам — последний раз такой уровень наблюдался в 2008 году. На это повлиял резкий скачок спроса, объясняемый как погодными факторами, так и восстановлением экономики после кризиса.
Известия17:02

Подробнее о событии

В Европе резко подорожал газ

Газета.Ru03:44

Вышли на пик: газ в Европе стал рекордно дорогим

Известия17:02

Цена газа в Европе достигла исторического максимума

Экономика сегодня02:56

Цены на природный газ в Европе выросли до исторических максимумов

ФАН02:51

Газ в Европе рекордно подорожал

ПРАЙМ18:53

Газ в Европе рекордно подорожал

Lenta.ru18:35

Специалист связал рост цен на газ в Европе с установившимся жарким летом

ИА Красная Весна03:14
Интересное

Следователи в Туве проводят проверку из-за вспышки коронавируса в детском лагере

Следователи следственного управления СК РФ по Туве проводят проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за вспышки коронавируса в детском лагере "Байлак" Тандинского района, где накануне заражение подтвердилось у 66 детей и восьми сотрудников.
ТАСС02:32

В МВД заявили, что задержана укусившая полицейского в МФЦ на севере Москвы женщина

Женщина была доставлена в отдел, где в отношении нее составлены административные протоколы по статьям 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований режима повышенной готовности на территории Москвы") и 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").
ТАССвчера в 14:55
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

С 1 июля россияне смогут получать пенсии и соцвыплаты только на карту «Мир» или наличными

Изначально планировалось, что процесс перевода пенсий в национальную платежную систему должен был завершиться до 1 июля прошлого года, потом этот срок был продлен еще несколько раз, в том числе в декабре - до 1 июля 2021 года.
РИА Новости02:40