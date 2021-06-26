Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев подписал постановление о проведении вакцинации от COVID-19 нескольким группам населения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
По словам представителя Министерства финансов, в настоящее время ведомство обсуждает целесообразность введения акцизов на сладкие напитки с другими ведомствами, но окончательное решение принято не было.
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала ситуацию с индийским штаммом коронавируса «Дельта плюс» тревожной, поскольку он набирает скорость распространения.