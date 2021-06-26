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Экономика

Газ в Европе рекордно подорожал

Стоимость природного газа на спотовом рынке Европы подскочила близко к историческим максимумам — последний раз такой уровень был зафиксирован в 2008 году. Об этом сообщают «Известия».В источнике

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Специалист связал рост цен на газ в Европе с установившимся жарким летом

ИА Красная Весна03:14

Цена газа в Европе достигла исторического максимума

Экономика сегодня02:56

Газ в Европе рекордно подорожал

ПРАЙМ18:53

Газ в Европе рекордно подорожал

Lenta.ru18:35

Вышли на пик: газ в Европе стал рекордно дорогим

Известия17:02
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В Бурятии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан

Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев подписал постановление о проведении вакцинации от COVID-19 нескольким группам населения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
РИА Новости03:12

Правительство возобновило обсуждение акцизов на сладкие напитки

По словам представителя Министерства финансов, в настоящее время ведомство обсуждает целесообразность введения акцизов на сладкие напитки с другими ведомствами, но окончательное решение принято не было.
News-24.ru24 июня в 04:23

В ВОЗ назвали тревожной ситуацию со штаммом коронавируса «Дельта плюс»

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала ситуацию с индийским штаммом коронавируса «Дельта плюс» тревожной, поскольку он набирает скорость распространения.
Известия20:15