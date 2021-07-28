Эксперт напомнила, что противопоказаниями являются: тяжелая форма аллергии на компоненты вакцины от коронавируса, либо тяжелая аллергическая реакция на уже сделанную прививку, возраст до 18 лет и период кормления грудью у женщин.
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект указа президента о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для обустройства границы с Белоруссией из-за возросшего числа нелегальных мигрантов из этой страны, трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube.
Основным преимуществом малого спутника «Аист-2Д» при съемке оптико-электронной аппаратурой является высокое пространственное разрешение в сочетании со значительной шириной полосы захвата территории земной поверхности.