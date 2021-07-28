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Газ в Европе рекордно подорожал

Цены на газ в Европе взлетели на споте до почти 500 долларов за тысячу кубометров.
Lenta.ru
В частности, спотовые цены побили исторический рекорд на хабе TTF в Нидерландах, где стоимость тысячи кубометров за день выросла на 5 процентов и составила 484 доллара.
Lenta.ru
В то же время наблюдается подорожание СПГ в Азии.
Lenta.ru
На спотовом рынке Европы газ активно дорожает с начала недели, поставки на понедельник стоили 433 доллара за тысячу кубометров.
ПРАЙМ

С чего всё началось

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