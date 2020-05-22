Спотовая цена на газ в Европе (контракт с поставкой "на следующий день" на голландской TTF) в четверг упала за день сразу на 19% - с $45 до $34 за тысячу кубометров.

с чего всё началось

В Европе газ стал дешевле, чем в России.

Газ в Европе стал дешевле, чем в России

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