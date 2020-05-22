Энергетика
MosTimesГаз в Европе стал дешевле, чем в России
Оценить71
с чего всё началось
Спотовая цена на газ в Европе (контракт с поставкой "на следующий день" на голландской TTF) в четверг упала за день сразу на 19% - с $45 до $34 за тысячу кубометров.Интерфакс22 мая в 01:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:07, Ашберн
Футбол
Переход Кантона в «МЮ» — лучший трансфер в истории АПЛ по версии FourFourTwo
Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших трансферов в истории АПЛ.
Спорт-Экспресс вчера в 21:30
Гаджеты
В РФ уже можно купить новейший смартфон Huawei за 11 тысяч рублей с батареей на 5000 мАч
Одной из главных особенностей Huawei Y6p является очень мощный аккумулятор – на 5000 мАч.
Dgl.ru вчера в 17:11
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Политика
Дональд Трамп жертвует свою президентскую зарплату на нужды США
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани продемонстрировала чек на сумму 100 тысяч долларов, которые Дональд Трамп пожертвовал из своей президентской зарплаты Министерству здравоохранения США для разработки лекарств, предназначенных для профилактики и лечения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 22:56
Общество
Вильфанд рассказал о темпах глобального потепления в России
В европейской части России среднегодовая температура растет со скоростью 0,4 градуса за 10 лет.
Российская газета вчера в 21:20
Здоровье
Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии
Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия вчера в 13:55
Общество
Власти Японии планируют с 25 мая отменить режим ЧС
Власти Японии планируют с 25 мая отменить режим ЧС во всех районах страны.
Клопс вчера в 08:51
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Газета.Ru вчера в 09:56
Общество
Глава Тувы Шолобан Кара-оол сообщил, что заразился коронавирусом
Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
ТАСС вчера в 23:34
Происшествия
Момент задержания участников перестрелки у ЖК «Ясный» попал на видео
Известия вчера в 19:52
Происшествия
Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами
В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
Известия вчера в 12:01
Здоровье
Прирост выше нормы, больше 9% заболевших – дети, 21 случай пневмонии. Актуальная информация по коронавирусу на Колыме
Прирост заболеваемости превысил норму, из 228 заболевших 9,2% – дети, 21 случай внебольничных пневмоний за неделю (на 60% выше ежегодного уровня).
Весьма вчера в 21:59
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН вчера в 12:05
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 23 мая в 02:01
Энергетика
Катар решил существенно потеснить «Газпром» на европейском рынке
Доха, 24 мая 2020, 22:44 — REGNUM Основной конкурент российской государственной корпорации «Газпром» на европейском рынке, катарская компания Qatar Petroleum хочет существенно потеснить монополиста из РФ, а в перспективе минимизировать его влияние в регионе.
REGNUM вчера в 15:44
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.
Вести.Ru вчера в 18:36
Общество
Онищенко оценил возможность чипирования через вакцину от коронавируса
Бывший глава Роспотребнадзора считает, что "это абсолютный бред" Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил конспирологическую теорию о том, что вместе с вакциной от коронавируса людям будут вводить чипы.
АМИТЕЛ вчера в 21:32
Армия и оружие
Россия и Сирия провели совместные военные учения в порту Тартус
Российские и сирийские военные провели совместные учения в порту Тартус, где расположена военно-морская база РФ.
Life.ru вчера в 23:05
Общество
Протесты в Гонконге вспыхнули с новой силой
Закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил.
ANNA-News вчера в 12:04
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Здоровье
Глава красноярского минздрава ушел на самоизоляцию
Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик ушел на самоизоляцию на 2 недели из-за заболевшего COVID-19 сотрудника министерства, сообщает минздрав региона.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 22 мая в 13:09
Происшествия
В Приангарье число вахтовиков с коронавирусом увеличилось на 56
Число заразившихся новым коронавирусом вахтовиков в Иркутской области за сутки увеличилось на 56 и достигло 512, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.
ТАСС вчера в 22:53
Энергетика
Аналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе
По мере заполнения газовых хранилищ, на фоне больших объемов предложения СПГ со стороны Катара и резко снизившегося спроса из-за пандемии есть вероятность, что цены на газ с поставкой на следующий день на британском хабе NBP опустятся ниже нуля, пишет отраслевой портал Montel News со ссылкой на аналитиков.
РБК вчера в 23:00
Космос
На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид
Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
МИР 24 22 мая в 03:16
Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
Игромания.ру 23 мая в 09:10
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Общество
«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн
10.00 часов – пройдет онлайн-марафон с Министром просвещения Сергеем Кравцовым и учителями из регионов.
Orengrad.ru 23 мая в 09:34
Единоборства
Джон Джонс поблагодарил Хабиба Нурмагомедова
FightTime.ru вчера в 03:45