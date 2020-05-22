Энергетика

MosTimesГаз в Европе стал дешевле, чем в России

В Европе газ стал дешевле, чем в России.
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с чего всё началось

Спотовые котировки газа в Европе упали до уровня цены «на скважине» в России

Спотовая цена на газ в Европе (контракт с поставкой "на следующий день" на голландской TTF) в четверг упала за день сразу на 19% - с $45 до $34 за тысячу кубометров.
Интерфакс22 мая в 01:32

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Газ в Европе продолжает дешеветь и «бить» по «Газпрому»

Росбалт22 мая в 11:15

В Европе газ стал дешевле, чем в России

Pravda.Ru22 мая в 13:14

В Европе газ стал дешевле, чем в России

Евразия Daily22 мая в 12:43

Газ в Европе стал дешевле, чем в России

MosTimes22 мая в 17:38

Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского

Lenta.ru22 мая в 10:44

Спотовые котировки газа в Европе упали до уровня цены «на скважине» в России

Интерфакс22 мая в 01:32
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Происшествия

В Казани назвали возможную причину взрыва газа в доме

Российская газета 04:35
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Происшествия

В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 23 мая в 11:38
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
1K
Здоровье

Коронавирус охватил все районы Ростовской области

За сутки география заболеваемости расширилась, теперь все районы Ростовской области поражены коронавирусом.
Kursk.com вчера в 04:03
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
2,2K
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
Газета.Ru 03:31
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Происшествия

СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве

Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
Известия 03:52
7
Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
117
Общество

В Московской области перестал действовать пропускной режим

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия 22 мая в 23:00
2,2K
Общество

Травников поручил навести порядок в Новосибирске после вечеринок

REGNUM 02:16
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Политика

Еще одна европейская страна заявила о победе над коронавирусом

Еще одна европейская страна, Черногория, объявила о победе над коронавирусом.
Lenta.ru 05:03
Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
3
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
840
Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Вести.Ru 01:50
79
Общество

В Минздраве назвали условие остановки распространения коронавируса

Распространение коронавируса остановится, когда девяносто пять процентов населения России будет вакцинирована.
Янаульские зори вчера в 05:09
1,9K
Политика

Рогозин заявил о необходимости новой орбитальной станции

«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать немедленно работу по созданию новой орбитальной станции», — сказал Рогозин.
REGNUM 04:50
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
Армия и оружие

Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

Lenta.ru 04:20
42
Футбол

«Спартак» показал первую тренировку после перерыва

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.
Газета.Ru вчера в 13:40
Происшествия

В центре Петрозаводска замечен лось

АиФ Карелия 01:32
1
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на коронавирус

Как сообщили в Роспотребнадзоре, страх и дезинформация привели к появлению мифа о том, что спиртное может убить коронавирус.
RuNews24.ru вчера в 23:14
388
Общество

В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

За весь 2019 год был зафиксирован всего 61 случай высокого загрязнения воздуха и еще два экстремально высоких (к ним относится превышение ПДК вредных веществ от 20 и более раз сроком на двое суток или от 30 раз на восемь и более часов).
РБК 03:18
67
Происшествия

В Пермском крае выявлено 43 новых случая коронавируса за сутки

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеванию коронавирусом. За сутки в Пермском крае зафиксировано 43 случая, как и накануне.
Business Class (Пермь) 04:05
9
Происшествия

Астраханской учительнице вынесли приговор за совращение школьника

Астрахань, 25 мая 2020, 11:43 — REGNUM В Астрахани завершено рассмотрение дела бывшей учительницы биологии школы № 32, которую обвинили в интимных отношениях с учеником девятого класса той же школы.
REGNUM 04:43
403
Культура

Pixar выпустила первый мультфильм с главными героями-геями

Анимационная студия Pixar выпустила короткометражный мультфильм Out, который рассказывает о гомосексуальной паре.
Дождь 04:44
43
Происшествия

Трое жителей Екатеринбурга обвинены в надругательствах над детьми

REGNUM 00:37
59
Политика

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
40
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
15
Здоровье

В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек

Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
313
Общество

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом

Коммерсантъ 00:24
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