Энергетика
MosTimesГаз в Европе стал дешевле, чем в России
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с чего всё началось
Спотовая цена на газ в Европе (контракт с поставкой "на следующий день" на голландской TTF) в четверг упала за день сразу на 19% - с $45 до $34 за тысячу кубометров.Интерфакс22 мая в 01:32
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Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru вчера в 02:11
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform вчера в 09:27
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье
Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru вчера в 23:21
Общество
В столичной мэрии рассказали о защите данных в системе пропусков
15 апреля были введены пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
Вести.Ru 02:59
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется теплая погода
Как рассказал синоптик, на европейской части России 25 и 26 мая будет температура воздуха до + 15 + 18 ° С, а с 26 мая и ночная температура увеличится на 5 ° C. "Это уже майская погода, это уже не вызывает удивление", — заявил Вильфанд и добавил, что давление на данной территории будет повышаться и потому осадки не ожидаются.
REGNUM 01:09
Энергетика
Нефть опасается введения новых санкций США против Китая
Участники рынка опасаются введения новых санкций США против Китая.
REGNUM 01:13
Общество
Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»
Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
Политика
Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины
Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.
REGNUM вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко заболела коронавирусом
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алена Бабенко заразилась коронавирусом, сообщает Утро.ru.
МИР 24 23 мая в 19:59
Общество
В Москве еще 3746 пациентов вылечились от коронавируса
Ещё 3746 пациентов выздоровели в Москве в результате лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:03
Здоровье
В Челябинской области прирост заражений коронавирусом идет на спад
В связи со снижением ежесуточного прироста заболеваемости в Челябинской области начали постепенно снимать режим ограничений.
Эхо Москвы в Челябинске 02:35
Происшествия
Пожар в больнице в Приморье локализовали
Пожар в городской больнице Партизанска в Приморском крае локализован на площади 300 кв. м. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС региона.
ТАСС вчера в 20:19
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
Выпускников приглашают на «Последний звонок» в сеть
25 мая 2020 года всех выпускников приглашают на торжественную линейку в сеть. "Последний звонок" в этом году пройдет в режиме онлайн.
Vologda-poisk.ru 02:48
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
Наука
Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 вчера в 14:42
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Лидер группировки «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое стихотворение, посвященное музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину.
Live24 вчера в 08:40
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости вчера в 18:34
Здоровье
Глава Роспотребнадзора спрогнозировала рост смертности от коронавируса
Россия прошла пик ежедневного прироста новых заболевших COVID-19, и вслед за ним ожидается подъем смертности, но это не отменяет в целом благополучного прогноза для страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 20:55
Общество
Онищенко оценил возможность чипирования через вакцину от коронавируса
Бывший глава Роспотребнадзора считает, что "это абсолютный бред" Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил конспирологическую теорию о том, что вместе с вакциной от коронавируса людям будут вводить чипы.
АМИТЕЛ вчера в 21:32
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита установили на могиле Юлии Началовой
Народные новости вчера в 20:07
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Общество
Президента Австрии застали в ресторане, который должен был быть закрыт
Директор ресторана пояснил, что закрыл заведение как положено, в 23:00, а президент и его супруга просто сидели на летней веранде, которая на ночь не закрывается, и беседовали.
REGNUM вчера в 12:50
Общество
Роскачество проверило соблюдение масочного режима в магазинах
Специалисты Роскачества в ходе проверки выяснили, насколько соблюдается масочный режим и требование по использованию средств индивидуальной защиты в продовольственных магазинах Москвы и Белгорода.
RT на русском 02:42
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 98 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 98 человек.
АиФ Саратов 02:03
Происшествия
В жилом доме в Казани произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Казани по адресу: ул. Волгоградская, 19, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Татарстану.
РБК 01:39
Общество
Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на следующем этапе смягчения ограничений при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе могут заработать некоторые объекты сферы услуг.
RT на русском вчера в 05:40