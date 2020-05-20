Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦена на газ в России стала выше экспортной в Европе

Стоимость газа на европейских хабах бьют отрицательные рекорды и опустились ниже цен внутри России, даже с учетом экспортной пошлины и расходов на доставку.
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с чего всё началось

Экспортная цена газа стала дешевле российской

С учетом экспортной пошлины цены на европейских хабах в среднем ниже себестоимости поставок «Газпрома», добавила она. В марте 2020 года средняя цена на экспортный газ «Газпрома» снизилась до $125,3 за 1 тыс. куб. м — на 9% меньше, чем в феврале ($137).
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News.ru20 мая в 11:00

Цена на газ в России стала выше экспортной в Европе

Российская газета20 мая в 12:10

Экспортная цена газа стала дешевле российской

РБК20 мая в 08:49
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Происшествия

Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы

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Общество

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Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми.
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Общество

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Экономика

Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту

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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

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Армия и оружие

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В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
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Экономика

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
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Общество

В России продлили трудовые патенты мигрантам

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Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования

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В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» возбуждено новое уголовное дело

Следствие возбудило новое уголовное дело в отношении одного из администраторов паблика "Омбудсмен полиции" - основателя проекта Владимира Воронцова.
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Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу

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От Земли отдалялось огромное количество ярко-белых точек разного размера и уфологи предположили, что это могла быть «массовая эвакуация НЛО» с Голубой планеты.
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Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

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