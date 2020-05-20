Спотовая цена на газ в Европе (контракт с поставкой "на следующий день" на голландской TTF) в четверг упала за день сразу на 19% - с $45 до $34 за тысячу кубометров.

с чего всё началось

Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей. Такое соотношение возникает даже с учетом стоимости транспортировки и экспортной пошлины в 30 процентов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Цены на газ в России оказались выше европейских

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