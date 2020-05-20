Энергетика
Lenta.ruЦены на газ в России оказались выше европейских
Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей. Такое соотношение возникает даже с учетом стоимости транспортировки и экспортной пошлины в 30 процентов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Спотовая цена на газ в Европе (контракт с поставкой "на следующий день" на голландской TTF) в четверг упала за день сразу на 19% - с $45 до $34 за тысячу кубометров.Интерфаксвчера в 01:32
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Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru 21 мая в 23:53
Футбол
Гонсало Игуаин: думаю о возвращении в «Ривер Плейт»
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин заявил, что хочет завершить карьеру в «Ривер Плейт».
Чемпионат вчера в 17:13
Политика
WP узнала об обсуждении властями США проведения ядерных испытаний
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний впервые с 1992 года.
РБК вчера в 23:09
Космос
«Роскосмос» сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
РИА Новости вчера в 20:39
Политика
Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки.
РИА Новости вчера в 07:39
Космос
NASA раскрывает эволюцию Красной планеты с помощью марсохода Curiosity
Марсоход Curiosity помогает найти ответы на вопросы о том, была ли обитаема Красная планета.
HotGeo вчера в 09:37
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Здоровье
Число случаев заболевания коронавирусом в Приморье достигло 1 595
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае за сутки возросло на 53 и достигло 1 595.
RT на русском вчера в 22:40
Авто
В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей
Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года.
Car.ru вчера в 02:45
Общество
Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике
Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом.
Тульские новости вчера в 08:30
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Ведомости вчера в 05:14
Общество
В Подмосковье вводят штрафы за отсутствие маски в общественных местах
Дмитрий Коротаев / "Известия" В Московской области начнут штрафовать за появление в общественных местах без масок.
РЕН ТВ вчера в 14:52
Футбол
Игрок сборной Франции продал золотую медаль чемпионата мира-2018
Матч ТВ вчера в 20:33
Политика
Британский премьер намерен сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
Председатель британского правительства Борис Джонсон хочет уменьшить участие китайской компании Huawei в инфраструктуре сети 5G до нуля к 2023 году.
Московский Комсомолец вчера в 22:46
Экономика
В ЕР хотят ввести рассрочку для бизнеса при взимании долгов до 15 млн
Депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, которым предлагается ввести рассрочку для бизнеса при взимании долгов.
SM News вчера в 07:43
Энергетика
Европа отказывается от американского газа
С недавнего времени потребители в странах Старого Света начали постепенно отказываться от американского «голубого топлива»: в июне окажутся не востребованы 10 партий газа, в июле — 30.
Рамблер вчера в 08:41
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Общество
Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику
Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
РБК вчера в 07:00
Экономика
Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России
В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru вчера в 22:20
Авто
В России отзывают BMW из-за проблем с подушками безопасности
Напомним, ранее из-за проблем с подушками безопасности Takata в России отзывали 4,1 тыс. машин BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 года.
Коммерсантъ вчера в 07:55
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 21 мая в 12:51
Игры
Цири может стать главным персонажем игры The Witcher 4
HotGeo 20 мая в 01:54
Политика
Особое мнение: Николай Сванидзе
Совпадение или не думаю – узнаем через несколько минут, когда "Особое мнение" с Николам Сванидзе продолжится.
Эхо Москвы вчера в 12:59
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Футбол
«Герта» с крупным счетом обыграла «Унион» в берлинском дерби
"Герта" с крупным счетом обыграла "Унион" в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу "Герты".
Газета.Ru вчера в 17:10
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Шоу-бизнес
Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам
Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости вчера в 01:58
Общество
Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу.
Вести.Ru вчера в 03:55
Общество
В Челябинской области может завершиться самоизоляция
Как сообщала «Губерния», накануне губернатор Алексей Текслер заявил о том, что Челябинская область на 68 месте в России по заболеваемости коронавирусом.
Губерния (г. Челябинск) вчера в 01:34