Энергетика

Lenta.ruLenta.ruГаз в Европе стал почти в два раза дешевле российского

Цены на газ в Европе опустились до многолетних минимумов, причем стоимость на голландском хабе TTF, крупнейшем в регионе, достигла 34 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось

Спотовые котировки газа в Европе упали до уровня цены «на скважине» в России

Спотовая цена на газ в Европе (контракт с поставкой "на следующий день" на голландской TTF) в четверг упала за день сразу на 19% - с $45 до $34 за тысячу кубометров.
Интерфакс22 мая в 01:32

Подробнее о событии

Аналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе

РБК23:00

Спотовые котировки газа в Европе упали до уровня цены «на скважине» в России

Интерфакс22 мая в 01:32

В Европе газ стал дешевле, чем в России

Евразия Daily22 мая в 12:43

Газ в Европе продолжает дешеветь и «бить» по «Газпрому»

Росбалт22 мая в 11:15

Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского

Lenta.ru22 мая в 10:44

Цены на газ в Европе не продержатся долго на историческом минимуме

ПРАЙМ22 мая в 04:11

В Европе газ стал дешевле, чем в России

Pravda.Ru22 мая в 13:14
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:31, Ашберн
Шоу-бизнес

Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах

РИА Новости 12:21
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Общество

Верховный Совет Хакасии показал миллионы Нины Шейерман

ИА Хакасия 22:01
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
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Общество

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости 22 мая в 06:18
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Происшествия

В Приангарье число вахтовиков с коронавирусом увеличилось на 56

Число заразившихся новым коронавирусом вахтовиков в Иркутской области за сутки увеличилось на 56 и достигло 512, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.
ТАСС 22:53
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Здоровье

Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства

Некоторые пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, чего при COVID-19 нельзя делать, заявила "Вечерней Москве" вирусолог Надежда Жолобак.
РИА Новости 16:19
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Общество

При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

BFM.ru 13:49
32
Шоу-бизнес

Актриса Алена Бабенко сообщила, что заболела коронавирусом

MedikForum.ru вчера в 17:31
64
Общество

Заместители Главы Хакасии отчитались о доходах за 2019 год

Отчеты о доходах заместителей главы Республики Хакасия опубликованы на сайте республиканского правительства Согласно документу, первый заместитель Николай Миронов за прошлый год заработал на своем посту 1 миллион 543 тысячи 215 рублей 9 копеек.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 05:36
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
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Здоровье

В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург

Газета.Ru 16:13
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Гаджеты

Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X

Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
9
Общество

Вильфанд рассказал о погоде на этой неделе в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на этой неделе в России.
RT на русском 22:30
18
Происшествия

Пожар в больнице в Приморье локализовали

ТАСС 20:19
28
Экономика

Минфин предложил упростить продажу ювелирных изделий

Минфин предложил в шесть раз увеличить сумму розничных покупок с помощью банковских карт, при которых необходима идентификация покупателей ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.
Ведомости 17:34
Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
1,4K
Общество

Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Напомним, что с 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 22:11
50
Общество

Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок

Российская газета вчера в 04:05
175
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК 22:31
56
Общество

Берлин предложил Москве помощь в лечении пациентов с коронавирусом

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер направил властям Москвы предложение о размещении пациентов с коронавирусом в больницах немецкой столица, сообщает Der Tagesspiegel.
Коммерсантъ 19:17
147
Общество

В Челябинской области приступили к снятию ограничений

В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:03
40
Здоровье

Еще 62 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Забайкалье

На 25 мая в Забайкальском крае выявили 62 заболевших коронавирусом. Об этом на оперативном совещании сообщил глава региона Александр Осипов.
Забайкальский рабочий 22:44
Наука

Разработан уникальный метод лечения сосудистых патологий

Команда ученых создала уникальный метод лечения ишемии и других заболеваний, которые связаны с сосудистыми патологиями.
Rusargument 18:52
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Единоборства

Джон Джонс поблагодарил Хабиба Нурмагомедова

FightTime.ru 03:45
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Авто

Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada

На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
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Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

Lenta.ru вчера в 15:27
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Политика

Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о роли Калининграда

Ранее О'Брайен обвинил Россию в том, что она размещает в Калининградской области оружие вместо того, чтобы развивать туризм и налаживать контакты с Европой.
РИА Новости 10:13
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 15:47
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Наука

Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле

В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 14:42
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Политика

Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
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