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Газ в восточные регионы Казахстана может пойти через «Силу Сибири-2»

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Футбол Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков считает невозможным запрет на проведение в России матчей Евро-2020, пишет ТАСС.

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Общество Плетнева высказалась за выходной 31 декабря В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.

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Армия и оружие Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе Серию провокаций с инсценировкой авиаударов и использования химоружия в районе Идлиба планируют совершить члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски».