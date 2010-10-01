Общество
REGNUMГаз в восточные регионы Казахстана может пойти через «Силу Сибири-2»
Окончательное решение будет принято в первом квартале 2020 года. Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в Казахстане запланирована приемка магистрального газопровода «Сарыарка». В настоящее время строительство магистрали находится на завершающей стадии.
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Энергетика
Нафтогаз ответил на предложение Газпрома по транзитному контракту
«Нафтогаз» направил Газпрому ответ на предложение о продлении контракта на транзит российского газа, выступив за продолжение переговоров в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Происшествия
Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию
Общество
Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова
Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
Футбол
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков считает невозможным запрет на проведение в России матчей Евро-2020, пишет ТАСС.
Политика
Партию Зеленского покинут более 10 депутатов
Фракцию партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» покинут 11 парламентариев.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Происшествия
В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку
Крики ребенка услышал мимо проходивший 16-летний подросток. Он бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время позволит пользователям настроить автоматическое удаление отправленных сообщений.
Общество
Отступившее на 100 метров Азовское море вернулось в привычные берега
Пока же ветер утих, и уровень моря в этом районе восстановился. Подробнее: "Азовское море отступило от берега на 100 метров"
Шоу-бизнес
Малинин назвал Агузарову и Ветлицкую «вылезшими мертвецами»
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11
Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
Происшествия
В ЕАО арестован священник по подозрению в растлении детей
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района по подозрению в растлении несовершеннолетних.
Космос
NASA назвало даты возможного столкновения Земли с астероидом
Ученые из NASA проанализировали траекторию полета астероида Апофис. Астрономы назвали даты возможного столкновения небесного тела с Землей.
Общество
Плетнева высказалась за выходной 31 декабря
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Финансы
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
Экономика
Зарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40%
Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, сообщил Forbes.
Игры
Valve внезапно удалила из Steam около тысячи игр
Накануне пользователи Reddit обратили внимание, что всего за несколько часов Valve удалила из Steam около тысячи игр.
Происшествия
В Иркутске сгорел мебельный магазин
Иркутские пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном магазине, сообщает сайт ГУ МЧС по Иркутской области.
Армия и оружие
Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе
Серию провокаций с инсценировкой авиаударов и использования химоружия в районе Идлиба планируют совершить члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски».
Политика
Алиханов оправдал слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "не имел в виду ничего плохого", называя регион "своим", белорусским.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
Экономика
Чистая прибыль «Лукойла» выросла в III квартале на 3,6%
Выручка в III квартале сократилась на 15% и составила 1,952 трлн руб. против 2,306 трлн руб. годом ранее.
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
Здоровье
Каждая пятая жительница Самарской области передумала делать аборт
Делать аборты частным клиникам никто не запрещает.
Общество
В Подмосковье протестировали очки виртуальной реальности для коров
Общество
Активистку Шиеса оштрафовали за исполнение гимна РФ на митинге
Судья Соломбальского районного суда Архангельска Инна Уткина назначила штраф в размере 2 тыс. рублей экоактивистке Анне Вешкурцевой, выступающей против размещения мусорного полигона на станции Шиес.
Футбол
Поль Погба настаивает на расторжении контракта с «Манчестер Юнайтед»
Источники в клубе английской футбольной премьер-лиги "Манчетер Юнайтед" сообщают, что полузащитник команды Поль Погба оказывает давление на руководство с целью покинуть стан манкунианцев.