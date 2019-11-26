Энергетика
REGNUMГаз в восточные регионы Казахстана может пойти через «Силу Сибири-2»
Правительство Казахстана обсуждает с российской компанией «Газпром» возможность газификации Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей за счет подключения к газопроводу «Сила Сибири-2».
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с чего всё началось
"В Вoсточно-Казахстанской области газовое месторождение, которое есть в регионе, имеет относительно небольшие объемы газа, которые не позволяют обеспечить всю область - только в районном масштабе", - пояснил Досмухамбетов.ТАСС03:19
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Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Здоровье
Минздрав: детский трансплантолог Каабак вернется к работе
Уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак встретился с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, в результате он и его коллега Надежда Бабченко продолжат работу в центре.
Футбол
Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином 27 ноября в Петербурге
Президент России Владимир Путин 27 ноября в Санкт-Петербурге встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Мартином Швабом, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Политика
Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Политика
Зеленский назвал отношения Украины с Россией «очень сложными»
Комментируя призывы Коломойского к скорейшей нормализации отношений между Киевом и Москвой, Зеленский назвал их на нынешнем этапе "очень сложными", передает РИА Новости.
Политика
Путин рассказал, что хотел выбрать профессию летчика или моряка
Президент России Владимир Путин рассказал, что в юности он выбирал между многими профессиями, в том числе - летчика и моряка, но главное - "примерить" каждую специальность на себя и найти свою нишу.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Политика
Киев надеется на новые санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»
Киев рассчитывает, что возможные новые санкции США помогут не допустить запуска "Северного потока — 2", заявила РИА Новости замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Общество
«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны
«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Происшествия
Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома
В центре Москвы местные жители устроили настоящее побоище с коммунальщиками.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Происшествия
В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.
Спорт
Олимпийский чемпион Илья Захаров завершает карьеру
Саратовский спортсмен Илья Захаров, ставший на Олимпиаде 2012 года чемпионом в прыжках в воду, принял решение о прекращении карьеры.
Спорт
Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта
Фетисов заявил, что есть минимальная надежда на то, что WADA не будет применять санкций к России, но мы самая опозорившаяся страна в истории спорта.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Политика
Олегу Сенцову вручили в Европарламенте премию Сахарова
Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова вручена украинцу Олегу Сенцову, ранее осужденному в России за терроризм.
Общество
Налоговым преступлениям установили срок давности
Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
Хоккей
Фазель – о рекомендациях WADA: «Российских хоккеистов трогать нельзя. Хоккей в принципе чист»
Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал ситуацию с возможными санкциями против российского спорта в связи с рекомендацией комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA).