"В Вoсточно-Казахстанской области газовое месторождение, которое есть в регионе, имеет относительно небольшие объемы газа, которые не позволяют обеспечить всю область - только в районном масштабе", - пояснил Досмухамбетов.

с чего всё началось

Правительство Казахстана обсуждает с российской компанией «Газпром» возможность газификации Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей за счет подключения к газопроводу «Сила Сибири-2».

Газ в восточные регионы Казахстана может пойти через «Силу Сибири-2»

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