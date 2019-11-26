Правительство Казахстана обсуждает с российской компанией «Газпром» возможность газификации Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей за счет подключения к газопроводу «Сила Сибири-2».

Газ в восточные регионы Казахстана может пойти через «Силу Сибири-2»

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