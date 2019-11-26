Энергетика

REGNUMREGNUMГаз в восточные регионы Казахстана может пойти через «Силу Сибири-2»

Правительство Казахстана обсуждает с российской компанией «Газпром» возможность газификации Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей за счет подключения к газопроводу «Сила Сибири-2».
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Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

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Матери брошенного в Подмосковье младенца предъявили обвинение

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Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
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В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора

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Олимпийский чемпион Илья Захаров завершает карьеру

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Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

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Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
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