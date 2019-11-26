Энергетика
REGNUMГаз в восточные регионы Казахстана может пойти через «Силу Сибири-2»
Правительство Казахстана обсуждает с российской компанией «Газпром» возможность газификации Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей за счет подключения к газопроводу «Сила Сибири-2».
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с чего всё началось
"В Вoсточно-Казахстанской области газовое месторождение, которое есть в регионе, имеет относительно небольшие объемы газа, которые не позволяют обеспечить всю область - только в районном масштабе", - пояснил Досмухамбетов.ТАСС03:19
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Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в прессе
В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Политика
Путин дал совет о выборе профессии школьникам
Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Судно с урановыми «хвостами» из Германии встало перед Кронштадтом
Перед Кронштадтом стоит судно «Михаил Дудин», прибывшее из Амстердама в Петербург с обедненным гексафторидом урана на борту.
Армия и оружие
Тихоокеанский флот получил грозную подлодку
Всего для ТОФ в 2016 году заказали шесть подлодок этого типа.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Кино
«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Происшествия
Появилось видео последствий землетрясения в Албании
Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе. https: / / twitter.com / KKarabolli / status / 1199173019303845888 На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей.
Политика
Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Политика
Зеленский назвал отношения Украины с Россией «очень сложными»
Комментируя призывы Коломойского к скорейшей нормализации отношений между Киевом и Москвой, Зеленский назвал их на нынешнем этапе "очень сложными", передает РИА Новости.
Политика
Посол России рассказал об обидах Великобритании из-за дела Скрипалей
Дипломат напомнил, что РФ не понимает и не принимает обвинения в свой адрес по ЧП в Солсбери, так как в них нет "ни документальной, ни доказательной базы".
Происшествия
Вахтовый автобус врезался в жилой дом в Уфе
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан, утром 26 ноября вахтовый автобус КАвЗ врезался в пятиэтажный жилой дом на проспекте Октября в Уфе.
Общество
Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки
В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Общество
Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова
Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
Общество
Врачи предупредили об опасности переедания мандаринов
Нельзя допускать злоупотребления любимым многими новогодним лакомством - мандаринами, предупредили медики.
Здоровье
Мужчины умирают от болезней сердца в два раза чаще женщин
Большинство внезапных сердечных смертей, по мнению медиков, случаются из-за различных видов аритмий.
Авто
Honda представила обновленную версию городского седана City
Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.
Общество
Немецкие фермеры частично парализовали движение в Берлине
Устроившие акцию протеста в столице Германии немецкие фермеры парализовали движение в части Берлина.
Происшествия
В Воркуте толстый енот застрял на кухне в вентиляции
Общество
Лео Бокерия покинет должность директора Центра имени Бакулева
Директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия сменил должность — он станет президентом лечебного учреждения, сообщает РИА Новости.
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение
Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
Игры
Стали известны системные требования для видеоигры Half-Life: Alyx
Минимальные требования системы для запуска видеоигры Half-Life: Alyx — процессор не ниже Core i5−7500 или Ryzen 5 1600, 12 ГБ ОЗУ и графическая карта не ниже GTX 1060 или RX 580 — 6 ГБ.