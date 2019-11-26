Энергетика

REGNUMREGNUMГаз в восточные регионы Казахстана может пойти через «Силу Сибири-2»

Правительство Казахстана обсуждает с российской компанией «Газпром» возможность газификации Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей за счет подключения к газопроводу «Сила Сибири-2».
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с чего всё началось

Казахстан изучает возможность присоединения к проекту «Сила Сибири - 2»

"В Вoсточно-Казахстанской области газовое месторождение, которое есть в регионе, имеет относительно небольшие объемы газа, которые не позволяют обеспечить всю область - только в районном масштабе", - пояснил Досмухамбетов.
ТАСС03:19

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Казахстан может присоединиться к проекту «Сила Сибири-2»

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News.ru01:44

Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»

Коммерсантъ03:24
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
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Устроившие акцию протеста в столице Германии немецкие фермеры парализовали движение в части Берлина.
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Директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия сменил должность — он станет президентом лечебного учреждения, сообщает РИА Новости.
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