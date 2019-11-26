Энергетика

REGNUMREGNUMГаз в восточные регионы Казахстана может пойти через «Силу Сибири-2»

Правительство Казахстана обсуждает с российской компанией «Газпром» возможность газификации Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей за счет подключения к газопроводу «Сила Сибири-2».
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с чего всё началось

Казахстан изучает возможность присоединения к проекту «Сила Сибири - 2»

"В Вoсточно-Казахстанской области газовое месторождение, которое есть в регионе, имеет относительно небольшие объемы газа, которые не позволяют обеспечить всю область - только в районном масштабе", - пояснил Досмухамбетов.
ТАСС03:19

Подробнее о событии

Казахстан может присоединиться к проекту «Сила Сибири-2»

Аргументы и Факты04:59

Казахстан задумался о присоединении к «Силе Сибири – 2»

Взгляд.ру01:16

Казахстан изучает возможность присоединения к проекту «Сила Сибири - 2»

ТАСС03:19

Казахстан задумал подключиться к «Силе Сибири»

Московский Комсомолец02:47

К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна

Lenta.ru02:06

Казахстан начал прорабатывать вопрос присоединения к «Силе Сибири — 2»

News.ru01:44

Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»

Коммерсантъ03:24
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Политика

Соловьев рассказал о поведении Зеленского в разговоре с Путиным

В ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский вёл себя как завхоз, заявил телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:45
Спорт

Лавров прокомментировал рекомендации комитета WADA по России

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
RT на русском 05:12
Общество

В Думе и Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме поддержали идею губернатора Томской области сделать 31 декабря выходным днем.
Газета.Ru 06:10
Происшествия

Появилось видео последствий землетрясения в Албании

Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе. https: / / twitter.com / KKarabolli / status / 1199173019303845888 На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей.
REGNUM 03:32
Происшествия

Житель Кемерова получил 17 лет колонии за убийство двухлетней девочки

Суд приговорил 23-летнего мужчину, убившего 2-летнюю девочку в Кузбассе потому что она не хотела умываться, к 17 годам колонии строго режима, говорится в сообщении СУ СК по Кемеровской области.
ТАСС 02:49
Политика

К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей

Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Lenta.ru 01:24
Здоровье

Анастасия Ракова: Пациенты с диабетом смогут получить денежную компенсацию на лекарства

Сегодня на заседании президиума правительства Москвы принято решение, что с 2020 года москвичи, больные диабетом, смогут получать денежную компенсацию необходимых им лекарств.
Российская газета 04:36
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Российская газета 04:07
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вести.Ru вчера в 06:06
Армия и оружие

В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных

В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.
Интерфакс 04:30
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
РБК вчера в 17:21
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

РИА Новости 05:23
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Политика

Путин рассказал, что хотел стать моряком или летчиком

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в юности он выбирал между многими профессиями, в том числе - моряка и летчика, но главное - "примерить" каждую специальность на себя и найти свою нишу.
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Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM вчера в 09:24
Общество

Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об отмене с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора лет до трёх.
RT на русском 06:05
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск 05:45
Политика

Эрдоган призвал Турцию отказаться от доллара в пользу лиры

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал население и деловые круги своей страны отказаться от доллара и использовать в расчетах турецкую лиру.
ТАСС 05:27
Спорт

Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
ТАСС Спорт вчера в 12:24
Политика

Путин сообщил о встрече с руководством и акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством и основными акционерами «Яндекса».
РБК 06:08
Футбол

Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков считает невозможным запрет на проведение в России матчей Евро-2020, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 04:55
Общество

Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц

Система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека, говорится в решении Савеловского суда.
Ведомости вчера в 18:09
Экономика

Часть россиян оставят без пенсии

Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Smolnarod.ru 02:35
Гаджеты

Распродажа: Samsung снизила цены на телевизоры в России. Некоторые подешевели в два раза

Например, 82-дюймовая флагманская модель Samsung Q77R 4K Smart QLED TV 2019 подешевела в два раза и теперь стоит 199 000 рублей вместо 399 000.
Dgl.ru 23 ноября в 10:10
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Газета.Ru 04:49
Происшествия

В жилом доме в Петербурге произошел хлопок

Хлопок произошел в квартире на втором этаже в жилом доме на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.
ТАСС 05:15
Авто

Новый Nissan X-Trail готовится к выходу

Отмечается, что новый Nissan X-Trail встанет в один ряд с обновленными Nissan Kicks и Juke: получит новую широкую радиаторную решетку и двухъярусную оптику.
Мойка78 00:27
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Известия вчера в 11:27
Хоккей

«Трактор» и «Адмирал» совершили обмен игроками

РИА Новости 05:08
Политика

Дональд Трамп заявил об отставке главы ВМС США

Министр обороны США Марк Эспер отправил в отставку главу ВМС Ричарда Спенсера.
Профиль 24 ноября в 23:37
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