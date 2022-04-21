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Газета Bild посоветовала немцам мыться без мыла и поддерживать гигиену по-кошачьи

Газета Bild
 посоветовала немцам мыться по-кошачьи, отказаться от мыла и реже принимать душ, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России.
Lenta.ru
Как утверждает издание, сокращение приемов душа не вредит личной гигиене.
РИА Новости
Дерматолог Яэли Адлер в беседе с изданием также рекомендовала "оставить кожу в покое и не мыться", чтобы дать размножиться "необходимым для здоровья бактериям".
Комсомольская правда
"Вывод: классический метод умывания кошек — вот лучший способ поддержания кожи в чистоте", - резюмирует Bild.
РИА Новости

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Газета Bild посоветовала немцам мыться без мыла и поддерживать гигиену по-кошачьи
Известия22:38
Газета Bild посоветовала немцам мыться без мыла и поддерживать гигиену по-кошачьи
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Врач предложил немцам не мыться ради борьбы с Россией
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Немцев просят не мыться ради борьбы с Россией
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