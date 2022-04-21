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Газета Bild призвала немцев реже ходить в душ и отказаться от мыла

Ради избавления от "энергетической зависимости" от России немцам стоит меньше отапливать жилища и пересмотреть правила личной гигиены: реже ходить в душ, сауну и отказаться от мыла.
Российская газета
Как утверждает издание, сокращение приемов душа не вредит личной гигиене.
РИА Новости
Дерматолог Яэли Адлер в беседе с газетой посоветовала оставить кожу в покое и не мыться, чтобы дать размножиться "необходимым для здоровья бактериям".
Российская газета
"Вывод: классический метод умывания кошек — вот лучший способ поддержания кожи в чистоте", - резюмирует Bild.
РИА Новости

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Газета Bild призвала немцев реже ходить в душ и отказаться от мыла
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