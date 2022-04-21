Российская газетаГазета Bild призвала немцев реже ходить в душ и отказаться от мылаРади избавления от "энергетической зависимости" от России немцам стоит меньше отапливать жилища и пересмотреть правила личной гигиены: реже ходить в душ, сауну и отказаться от мыла.Российская газетаКак утверждает издание, сокращение приемов душа не вредит личной гигиене.РИА НовостиДерматолог Яэли Адлер в беседе с газетой посоветовала оставить кожу в покое и не мыться, чтобы дать размножиться "необходимым для здоровья бактериям".Российская газета"Вывод: классический метод умывания кошек — вот лучший способ поддержания кожи в чистоте", - резюмирует Bild.РИА НовостиЧитать далееСвернутьPravda.RuPravda.RuA42.RUПервое Студенческое агентствоГазета.RuФАНЭкономика сегодняАБНКомсомольская правдаFBM.ruDeita.ruЦентральная Служба НовостейПрофильИзвестияМиасский рабочийНародные новостиПодробнее о событииГазета Bild призвала немцев реже ходить в душ и отказаться от мылаРоссийская газета22:50Мойтесь, как кошки: В Германии нашли странный способ борьбы с РоссиейЦарьград22:26В Германии прекращают мыться из-за антироссийских санкцийМиасский рабочий18 апреля в 03:49Немецкий дерматолог Адлер посоветовал гражданам ФРГ мыть только пах, подмышки и ногиNVL18 апреля в 04:43Немцы усмотрели новый план против России в советах газеты Bild мыться режеЭкономика сегодня18 апреля в 04:38Газета Bild посоветовала немцам реже ходить в душ и отказаться от использования мылаРИА Новости20:52Врач предложил немцам не мыться ради борьбы с РоссиейURA.Ru18 апреля в 01:33Показать ещёОценить1,6KПоделиться