Одно из наиболее авторитетных в Греции изданий "Нафтемпорики" предлагает европейским лидерам прекратить "пресмыкаться" перед американцами и договариваться с Россией о компромиссе по ценам на газ и об отмене санкций.
Статья "Боже мой, кто правит нами?", которую написал руководитель делового издания Михалис Псилос - известный обозреватель, бывший директор Афинского информационного агентства АМНА - опубликована на портале.
По мнению обозревателя, многие годы европейские страны полагались на дешевый газ из России и мало инвестировали в альтернативные источники, а теперь "умоляют" экономить газ, наносит ущерб домохозяйствам и компаниям и увеличивает безработицу.
Банки могут продавать населению наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля 2022 года в кассы кредитных организаций не только от физлиц, но и из других источников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.
Россия может применить свое ядерное оружие только в четырех определенных ситуациях и они не являются секретом, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
По мнению председателя правления киностудии «Союзмультфильм», генерального директора киностудии имени Горького Юлианы Слащевой, у россиян самыми популярными жанрами являются комедии и семейные приключенческие фильмы.