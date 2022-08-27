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Газета Naftemporiki предложила ЕС договариваться с Москвой и отменить санкции

Одно из наиболее авторитетных в Греции изданий "Нафтемпорики" предлагает европейским лидерам прекратить "пресмыкаться" перед американцами и договариваться с Россией о компромиссе по ценам на газ и об отмене санкций.
РИА Новости
Евросоюзу нужно отменить санкции и прийти к компромиссу с Россией для выхода из кризиса.
Газета.Ru
Статья "Боже мой, кто правит нами?", которую написал руководитель делового издания Михалис Псилос - известный обозреватель, бывший директор Афинского информационного агентства АМНА - опубликована на портале.
РИА Новости
По мнению обозревателя, многие годы европейские страны полагались на дешевый газ из России и мало инвестировали в альтернативные источники, а теперь "умоляют" экономить газ, наносит ущерб домохозяйствам и компаниям и увеличивает безработицу.
Газета.Ru

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Греческое издание Naftemporiki назвало причины для отмены санкций против России
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Газета Naftemporiki предложила ЕС договариваться с Москвой и отменить санкции
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