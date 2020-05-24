Коронавирус
ToDay News UfaГазета New York Times опубликовала имена тысячи жертв коронавируса
Имена жертв коронавируса в США перечислены в списке, опубликованном на первой полосе воскресного номера The New York Times, сообщает ToDay News Ufa. Мартиролог сопровождается также короткими некрологами. Фото передовицы редакция выложила в Twitter.
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Происшествия
В ОНК рассказали о содержании захватчика банка в Москве
По словам Литвинович, Барышников находится в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петрове.
Известия 13:45
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
Общество
Попова: Россия избежала перегрузки системы здравоохранения
России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 11:55
Политика
В России ответили на сообщения об усталости Путина от войны в Сирии
Ранее американское издание Newsweek опубликовало статью, в которой говорилось о том, что Путин устал от войны в Сирии, поскольку она слишком затянулась, а Москве необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:56
Общество
Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи
Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
Фигурное катание
Трусова и другие фигуристы группы Плющенко пройдут сбор в Кисловодске
Бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и другие спортсмены группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко начнут учебно-подготовительный сбор в Кисловодске 1 июня.
ТАСС Спорт 07:26
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Политика
Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию
В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование.
Вести.Ru 11:50
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Vprognoze.ru 04:07
Гаджеты
Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X
Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
Здоровье
Коронавирус охватил все районы Ростовской области
За сутки география заболеваемости расширилась, теперь все районы Ростовской области поражены коронавирусом.
Kursk.com 04:03
Армия и оружие
Число зараженных коронавирусом российских военных снизилось
Что касается учебных заведений, то ситуация выглядит следующим образом: в довузовских учебных заведениях коронавирус не зафиксирован; в вузах Минобороны — 727 случаев заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей; 378 случаев заразившихся среди гражданского персонала.
ИА Красная Весна 13:54
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в России
Сегодня некоторые российские регионы уже столкнулись с аномальной жарой.
Суть событий 11:25
Общество
В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам
В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
Vprognoze.ru вчера в 02:54
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
Происшествия
Грузинский теннисист задержан за избиение бывшей жены
Правоохранители Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили, стоящего в Топ-30 мирового рейтинга, за избиение бывшей жены.
Вести.Ru 08:59
Общество
Участник Bad Balance Купер погиб в пожаре вместе с матерью
Российская газета 11:03
Общество
В Тульской области за сутки выявлено 97 носителей коронавируса
Тула, 24 мая 2020, 11:36 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:36
Армия и оружие
СК РФ расследует более 300 дел по преступлениям ВСУ в Донбассе
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил активизировать работу при выявлении преступлений ВСУ на территории Донбасса, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Народные новости 13:41
Общество
В России за сутки выявили рекордное число смертей от коронавируса
Всего в России коронавирусом заразились свыше 344 000 человек. Число зафиксированных за последние сутки случаев COVID-19 составило 8500.
ProstoProSport 06:38
Общество
Свердловчан предупредили о грозах с градом и шквалистом ветре
Областная газета 07:59
Происшествия
В Башкирии начали проверку информации о запертых в морге медсестрах
Российская газета 12:10
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Технологии
Новая Windows 10 выйдет на следующей неделе
Начало обновления Windows 10 запланировано на 26-28 мая. Об этом сообщил ресурс Windows Latest.
АБН 13:12
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39