Коронавирус

ToDay News UfaToDay News UfaГазета New York Times опубликовала имена тысячи жертв коронавируса

Имена жертв коронавируса в США перечислены в списке, опубликованном на первой полосе воскресного номера The New York Times, сообщает ToDay News Ufa. Мартиролог сопровождается также короткими некрологами. Фото передовицы редакция выложила в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

Газета New York Times целиком посвятила первую полосу людям, которые погибли от коронавируса

Эхо Москвы06:06

New York Times отвела первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

РБК00:47

NYT отвела первую полосу газеты именам жертв коронавируса в США

Московский Комсомолецвчера в 23:28

The New York Times опубликовала на первой полосе тысячу имен умерших из-за коронавируса

ТАСС00:20

New York Times напечатала на первой полосе список жертв COVID-19 в США

РИА Новостивчера в 23:36

NYT напечатала список жертв COVID-19 в США на первой полосе

Газета.Ru00:29

New York Times отвела всю первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

Интерфаксвчера в 23:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Армия и оружие

Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии

Lenta.ru 06:38
Происшествия

В ОНК рассказали о содержании захватчика банка в Москве

По словам Литвинович, Барышников находится в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петрове.
Известия 13:45
Общество

Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
228
Общество

Попова: Россия избежала перегрузки системы здравоохранения

России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 11:55
727
Политика

В России ответили на сообщения об усталости Путина от войны в Сирии

Ранее американское издание Newsweek опубликовало статью, в которой говорилось о том, что Путин устал от войны в Сирии, поскольку она слишком затянулась, а Москве необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:56
Общество

Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи

Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
1,2K
Фигурное катание

Трусова и другие фигуристы группы Плющенко пройдут сбор в Кисловодске

Бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и другие спортсмены группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко начнут учебно-подготовительный сбор в Кисловодске 1 июня.
ТАСС Спорт 07:26
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
1K
Происшествия

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

Газета.Ru 12:20
214
Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
1,5K
Политика

Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию

В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование.
Вести.Ru 11:50
186
Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Vprognoze.ru 04:07
1
Гаджеты

Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X

Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
8
Здоровье

Коронавирус охватил все районы Ростовской области

За сутки география заболеваемости расширилась, теперь все районы Ростовской области поражены коронавирусом.
Kursk.com 04:03
774
Армия и оружие

Число зараженных коронавирусом российских военных снизилось

Что касается учебных заведений, то ситуация выглядит следующим образом: в довузовских учебных заведениях коронавирус не зафиксирован; в вузах Минобороны — 727 случаев заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей; 378 случаев заразившихся среди гражданского персонала.
ИА Красная Весна 13:54
271
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в России

Сегодня некоторые российские регионы уже столкнулись с аномальной жарой.
Суть событий 11:25
1
Общество

В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам

В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
26
Футбол

Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018

Vprognoze.ru вчера в 02:54
Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
46
Происшествия

Грузинский теннисист задержан за избиение бывшей жены

Правоохранители Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили, стоящего в Топ-30 мирового рейтинга, за избиение бывшей жены.
Вести.Ru 08:59
4
Общество

Участник Bad Balance Купер погиб в пожаре вместе с матерью

Российская газета 11:03
19
Общество

В Тульской области за сутки выявлено 97 носителей коронавируса

Тула, 24 мая 2020, 11:36 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:36
482
Армия и оружие

СК РФ расследует более 300 дел по преступлениям ВСУ в Донбассе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил активизировать работу при выявлении преступлений ВСУ на территории Донбасса, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Народные новости 13:41
2
Общество

В России за сутки выявили рекордное число смертей от коронавируса

Всего в России коронавирусом заразились свыше 344 000 человек. Число зафиксированных за последние сутки случаев COVID-19 составило 8500.
ProstoProSport 06:38
5
Общество

Свердловчан предупредили о грозах с градом и шквалистом ветре

Областная газета 07:59
3
Происшествия

В Башкирии начали проверку информации о запертых в морге медсестрах

Российская газета 12:10
115
Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
503
Политика

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

RT на русском 10:16
220
Технологии

Новая Windows 10 выйдет на следующей неделе

Начало обновления Windows 10 запланировано на 26-28 мая. Об этом сообщил ресурс Windows Latest.
АБН 13:12
Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
85
Главное