Имена жертв коронавируса в США перечислены в списке, опубликованном на первой полосе воскресного номера The New York Times, сообщает ToDay News Ufa. Мартиролог сопровождается также короткими некрологами. Фото передовицы редакция выложила в Twitter.

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