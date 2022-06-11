Будьте в Плюсе

Газета Observer: британские таксисты массово увольняются из-за роста цен на топливо

Отмечается, что некоторым людям приходится тратить до 350 фунтов (порядка 431,1 доллара) в неделю на топливо, чтобы добираться до работы.
РИА Новости
Отмечается, что массовое увольнение таксистов началось еще во время пандемии COVID-19.
ПРАЙМ
Рост цен на бензин в стране продолжается несмотря на сокращение британским правительством топливного сбора на 5 пенсов за литр на период до марта 2023 года.
ТАСС
Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Рекордно дорогой бензин в Великобритании может привести к сокращению числа водителей
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В Великобритании может сократиться число таксистов — The Observer
ИА Красная Весна11:30
В Британии ожидают нехватку таксистов из-за рекордных цен на бензин
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Observer: в Британии из-за рекордных цен на бензин опасаются дефицита водителей
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В Британии опасаются, что высокие цены на бензин могут обернуться резким сокращением числа таксистов
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