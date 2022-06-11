РИА НовостиГазета Observer: британские таксисты массово увольняются из-за роста цен на топливоОтмечается, что некоторым людям приходится тратить до 350 фунтов (порядка 431,1 доллара) в неделю на топливо, чтобы добираться до работы.РИА НовостиОтмечается, что массовое увольнение таксистов началось еще во время пандемии COVID-19.ПРАЙМРост цен на бензин в стране продолжается несмотря на сокращение британским правительством топливного сбора на 5 пенсов за литр на период до марта 2023 года.ТАСССтоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.ПРАЙМЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНПодробнее о событииРекордно дорогой бензин в Великобритании может привести к сокращению числа водителейФАН12:44В Великобритании может сократиться число таксистов — The ObserverИА Красная Весна11:30В Британии ожидают нехватку таксистов из-за рекордных цен на бензинМосковский Комсомолец11:59Observer: в Британии из-за рекордных цен на бензин опасаются дефицита водителейГазета.Ru11:49В Британии опасаются, что высокие цены на бензин могут обернуться резким сокращением числа таксистовОреанда-Новости11:37Газета Observer: британские таксисты массово увольняются из-за роста цен на топливоРИА Новости12:39СМИ: в Британии опасаются нехватки таксистов из-за рекордно высоких цен на бензинТАСС10:59Показать ещёОценить11Поделиться