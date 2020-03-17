Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыГазета «Ведомости»: В Москве в ближайшее время может быть введен режим ЧС

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В Москве, как пишет газета «Ведомости», в ближайшее время может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, а город будет закрыт на въезд. Издание ссылается на нескольких человек, близких к мэрии и федеральному правительству.
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с чего всё началось

Москва может закрыться на карантин

В ближайшее время в Москве может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, в том числе и метро, а город будет закрыт на въезд. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько человек, близких к мэрии и федеральному правительству.
Ведомости09:12

Подробнее о событии

«Ведомости»: В Москве могут ввести режим ЧС

Моя Москва.онлайн10:23

Москву могут закрыть на карантин из-за коронавируса. В городе не будет работать метро, а людям запретят покидать квартиры

Mockva.ru09:47

«Ведомости» узнали о возможном закрытии Москвы на карантин

Forbes09:19

«Ведомости» и «Открытые медиа»: власти Москвы могут закрыть въезд и ввести комендантский час

Дождь09:36

Власти Москвы готовы ввести режим ЧС

News.ru09:31

Газета «Ведомости»: В Москве в ближайшее время может быть введен режим ЧС

Эхо Москвы09:30

«Ведомости»: В Москве могут ввести режим ЧС уже в ближайшее время. Город собираются закрыть на въезд

Фонтанка.Ру09:39
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Футбол

Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»

На общем собрании на основании бюро исполкома решили приостановить РПЛ и Молодежное первенство до 10 апреля 2020 года.
Спорт-Экспресс 11:25
Политика

Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
АМИТЕЛ вчера в 05:19
Наука

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Политика

Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Журналистская правда вчера в 07:59
Здоровье

В Самаре выявили новый случай коронавируса

"По состоянию на 17 марта в Самарской области зарегистрировано пять случаев коронавирусной инфекции, из них два гражданина в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции (Испания, Португалия), трое - из круга контактных", - говорится в сообщении.
ТАСС 11:14
Гаджеты

На российском рынке появились смартфоны Huawei P40 lite

Что касается модели Huawei P40 lite E, то это будет еще более доступный смартфон, у которого основная камера имеет разрешение 48 Мп, экран 6,39-дюймовый, процессор Kirin 710F, а батарея установлена на 4 000 мАч.
Astera вчера в 17:10
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Общество

Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса

В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
РИАМО 05:47
Общество

В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
РИА Новости 10:44
Экономика

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — сказано в постановлении правительства.
РБК 10:32
Политика

Встреча Эрдогана, Макрона, Меркель и Джонсона пройдёт онлайн

В ходе встречи Эрдоган обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в сирийской провинции Идлиб, последнем оплоте повстанцев, где на прошлой неделе было объявлено о новом прекращении огня, кризис с беженцами и отношениях Турции и ЕС.
Московский Комсомолец Турция вчера в 03:02
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки на 21 и достигло 114, 10 из них заразились при контакте с инфицированными в РФ.
ТАСС 09:55
Политика

Путин: своевременные меры сдержали коронавирус в России

Президент России Владимир Путин заявил, что оперативные меры помогли предотвратить массовое заражение россиян коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:04
Шоу-бизнес

Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники

Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Актуальные Новости вчера в 14:00
Общество

В Пензе подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Диагноз коронавирус подтвержден у пациентки из Пензы.
Smi58.ru 07:51
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru 11:15
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Здоровье

Диетолог рассказала, стоит ли запасаться гречей в период эпидемии

Росбалт 10:28
Здоровье

Пожилым россиянам дали рекомендации по защите от коронавируса

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для пожилых россиян, следуя которым они смогут обезопасить себя от коронавируса.
Ruposters.ru 08:37
Экономика

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:46
Армия и оружие

Пентагон и Lockheed поссорились из-за F-35

Российская газета 07:00
Политика

Украина закрыла пункты пропуска на границе с Крымом

Киев, 17 марта 2020, 10:53 — REGNUM Украина приостановила работу контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ в районе Крыма, сообщила 17 марта пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
REGNUM 03:53
Шоу-бизнес

Певица Нюша продемонстрировала результат бьюти-преображения

RuNews24.ru 07:37
Спорт

МОК не видит необходимости переносить Олимпиаду в Токио

МОК в настоящее время не считает необходимостью перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, говорится в сообщении комитета.
ProstoProSport 11:06
Политика

Путин призвал россиян не закупать продукты впрок

"Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", - обратил внимание глава страны в ответ на слова премьер-министра Михаила Мишустина, который доложил, что ситуация с поставками товаров в российские магазины стабильная.
Газета.Ru 11:02
Энергетика

Путин удивился росту цен на бензин

Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
РИА Новости 10:05
Общество

Россия закрывает въезд для иностранцев из-за коронавируса

Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства будет запрещен с 18 марта по 1 мая 2020 года, говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 14:31
Финансы

Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей

Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 03:17
Общество

Распыляющие лекарства от коронавируса вертолеты в Туле назвали фейком

В Татарстане рассылают сообщения о вертолетах, готовящихся распылять лекарство от коронавируса Мы писали, что во вторник идентичные предупреждения адресовались и жителям других регионов страны.
SM News 09:52
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