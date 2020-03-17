Коронавирус
Эхо МосквыГазета «Ведомости»: В Москве в ближайшее время может быть введен режим ЧС
В Москве, как пишет газета «Ведомости», в ближайшее время может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, а город будет закрыт на въезд. Издание ссылается на нескольких человек, близких к мэрии и федеральному правительству.
Читать в источнике
Оценить554
с чего всё началось
В ближайшее время в Москве может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, в том числе и метро, а город будет закрыт на въезд. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько человек, близких к мэрии и федеральному правительству.Ведомости09:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Футбол
Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»
На общем собрании на основании бюро исполкома решили приостановить РПЛ и Молодежное первенство до 10 апреля 2020 года.
Политика
Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции
Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Здоровье
В Самаре выявили новый случай коронавируса
"По состоянию на 17 марта в Самарской области зарегистрировано пять случаев коронавирусной инфекции, из них два гражданина в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции (Испания, Португалия), трое - из круга контактных", - говорится в сообщении.
Гаджеты
На российском рынке появились смартфоны Huawei P40 lite
Что касается модели Huawei P40 lite E, то это будет еще более доступный смартфон, у которого основная камера имеет разрешение 48 Мп, экран 6,39-дюймовый, процессор Kirin 710F, а батарея установлена на 4 000 мАч.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Общество
Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса
В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
Общество
В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса
"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
Экономика
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — сказано в постановлении правительства.
Политика
Встреча Эрдогана, Макрона, Меркель и Джонсона пройдёт онлайн
В ходе встречи Эрдоган обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в сирийской провинции Идлиб, последнем оплоте повстанцев, где на прошлой неделе было объявлено о новом прекращении огня, кризис с беженцами и отношениях Турции и ЕС.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки на 21 и достигло 114, 10 из них заразились при контакте с инфицированными в РФ.
Политика
Путин: своевременные меры сдержали коронавирус в России
Президент России Владимир Путин заявил, что оперативные меры помогли предотвратить массовое заражение россиян коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники
Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Общество
В Пензе подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Диагноз коронавирус подтвержден у пациентки из Пензы.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Пожилым россиянам дали рекомендации по защите от коронавируса
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для пожилых россиян, следуя которым они смогут обезопасить себя от коронавируса.
Экономика
Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Пентагон и Lockheed поссорились из-за F-35
Политика
Украина закрыла пункты пропуска на границе с Крымом
Киев, 17 марта 2020, 10:53 — REGNUM Украина приостановила работу контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ в районе Крыма, сообщила 17 марта пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Спорт
МОК не видит необходимости переносить Олимпиаду в Токио
МОК в настоящее время не считает необходимостью перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, говорится в сообщении комитета.
Политика
Путин призвал россиян не закупать продукты впрок
"Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", - обратил внимание глава страны в ответ на слова премьер-министра Михаила Мишустина, который доложил, что ситуация с поставками товаров в российские магазины стабильная.
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
Общество
Россия закрывает въезд для иностранцев из-за коронавируса
Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства будет запрещен с 18 марта по 1 мая 2020 года, говорится в сообщении.
Финансы
Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей
Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.
Общество
Распыляющие лекарства от коронавируса вертолеты в Туле назвали фейком
В Татарстане рассылают сообщения о вертолетах, готовящихся распылять лекарство от коронавируса Мы писали, что во вторник идентичные предупреждения адресовались и жителям других регионов страны.