В ближайшее время в Москве может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, в том числе и метро, а город будет закрыт на въезд. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько человек, близких к мэрии и федеральному правительству.

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В Москве, как пишет газета «Ведомости», в ближайшее время может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, а город будет закрыт на въезд. Издание ссылается на нескольких человек, близких к мэрии и федеральному правительству.

Газета «Ведомости»: В Москве в ближайшее время может быть введен режим ЧС

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