с чего всё началось

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле. Об этом пишет Gazeta Wyborcza, ссылаясь на собственные источники.

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Кино Сборы российских фильмов сократились на полтора миллиарда рублей Кассовые сборы российского кино за прошедший 2019-й год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.

Политика Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.

Общество Обнародована декларация о доходах Зеленского Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".

Общество Усманов рассказал о своих возможных наследниках Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.

Общество Синоптики предсказали аномальную погоду в январе В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Финансы Рубль укрепился относительно доллара и евро Курс доллара уменьшился на 15 копеек и составил 61,83 рубля. На 43 копейки до 69,04 рубля снизился курс евро.

Энергетика «Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию "Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.

Общество Нидерланды перестали использовать название «Голландия» Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.

Здоровье Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.