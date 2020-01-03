Политика

RT на русскомRT на русскомGazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле. Об этом пишет Gazeta Wyborcza, ссылаясь на собственные источники.
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с чего всё началось
«Президент Анджей Дуда не примет приглашение на мероприятия в память о 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которые организуются институтом «Яд Вашем» в Иерусалиме», — пишет
 издание.
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