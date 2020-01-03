с чего всё началось

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле. Об этом пишет Gazeta Wyborcza, ссылаясь на собственные источники.

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Экономика Россия остановила поставки нефти на территорию Белоруссии Российская сторона остановила поставки нефти на территорию Белоруссии, два завода республики продолжают работу со сниженной до минимально допустимого уровня загрузкой.

Энергетика Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.

Теннис Медведев принес сборной России победу над Италией в матче ATP Cup Пятая ракетка мира Даниил Медведев принес сборной России победу над командой Италии в матче группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup, который проходит в Австралии.

Политика Болтон поздравил всех причастных к убийству генерала Сулеймани Джон Болтон, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, поздравил всех, кто организовал ликвидацию генерала иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.