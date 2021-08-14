Россия якобы пытается "вызвать дефицит газа" в европейских странах, чтобы добиться открытия газопровода "Северный поток — 2", утверждает в статье для польского издания Gazeta Wyborcza журналист Вацлав Радзивинович.
В начале августа стало известно, что "Газпром" на прошедших в Европе аукционах не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, а также через Польшу, по газопроводу "Ямал-Европа".
Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергло утверждения британской газеты The Sunday Times о заключении тайной сделки с правительством КНР относительно характера расследования международной группы ученых о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
"Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли", - заявили в военном ведомстве.
Израиль отзывает главу посольства в Польше из-за закона о реституции имущества пострадавших во время Холокоста, сообщается в заявлении главы МИД еврейского государства Яира Лапида, которое распространила его пресс-службой.