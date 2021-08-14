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Gazeta Wyborcza: зима заставит Европу ускорить одобрение запуска «Северного потока — 2»

Россия якобы пытается "вызвать дефицит газа" в европейских странах, чтобы добиться открытия газопровода "Северный поток — 2", утверждает в статье для польского издания Gazeta Wyborcza журналист Вацлав Радзивинович.
РИА Новости
Однако, как считает обозреватель, Москва "не переживает" из-за снижения экспорта газа, поскольку на резком росте цен на топливо может "заработать куда больше, чем потерять".
РИА Новости
В начале августа стало известно, что "Газпром" на прошедших в Европе аукционах не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, а также через Польшу, по газопроводу "Ямал-Европа".
РИА Новости
Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.
РИА Новости

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