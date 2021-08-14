Россия якобы пытается "вызвать дефицит газа" в европейских странах, чтобы добиться открытия газопровода "Северный поток — 2", утверждает в статье для польского издания Gazeta Wyborcza журналист Вацлав Радзивинович.
Глава МИД Израиля Яир Лапид поручил главе диппредставительства страны в Варшаве вернуться в страну для консультаций в связи с подписанными президентом Польши Анджеем Дудой поправками в законодательство, которые ограничивают права уцелевших в холокосте на реституцию отнятого у них имущества.