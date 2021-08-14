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Gazeta Wyborcza: зима заставит Европу ускорить одобрение запуска «Северного потока — 2»

Россия якобы пытается "вызвать дефицит газа" в европейских странах, чтобы добиться открытия газопровода "Северный поток — 2", утверждает в статье для польского издания Gazeta Wyborcza журналист Вацлав Радзивинович.
РИА Новости
Однако, как считает обозреватель, Москва "не переживает" из-за снижения экспорта газа, поскольку на резком росте цен на топливо может "заработать куда больше, чем потерять".
РИА Новости
Автор материала напомнил, что недавно "Газпром" прекратил пополнять газовые хранилища в Европе.
Народные новости
Также повлияла авария на заводе в Новом Уренгое, из-за которой пришлось сократить поставки по газопроводу Ямал — Европа и увеличить стоимость ресурса.
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С чего всё началось

Польский журналист Вацлав Радзивинович в статье изданию Gazeta Wyborcza
 заявил, что Россия пытается создать дефицит газа в Европе, чтобы заставить ее «мерзнуть зимой или платить втридорога» и добиться скорейшего открытия газопровода «Северный поток-2».

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