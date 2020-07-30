Экономика
Областная газета (г. Иркутск)Газификацию Иркутской области обсудили Владимир Путин и Игорь Кобзев
Президент России Владимир Путин и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обсудили вопрос газификации региона. Рабочая встреча состоялась 30 июля 2020 года в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Газификацию Иркутской области обсудили Владимир Путин и Игорь Кобзев
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