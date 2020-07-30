Экономика
Областная газета (г. Иркутск)Газификацию Иркутской области обсудили Владимир Путин и Игорь Кобзев
Президент России Владимир Путин и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обсудили вопрос газификации региона. Рабочая встреча состоялась 30 июля 2020 года в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Газификацию Иркутской области обсудили Владимир Путин и Игорь Кобзев
Областная газета (г. Иркутск)02:48
Путин даст поручение по созданию газохимического комплекса в Приангарье
Российская газетавчера в 09:30
Иркутская область хочет 10 млрд кубометров газа Ковыкты на газохимию, просит поддержки президента
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Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
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Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
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ТАСС 03:16
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В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»
Как ранее сообщал Интерфакс, очередной перенос даты вступления в полную силу санкций США в отношении «Группы ГАЗ», объявленный Минфином США, сопровождался введением новых требований к российскому автопроизводителю.
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Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, сообщила пресс-служба Кремля.
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Беглов счёл «поспешным» запрет маленьких баров, который сам же и ввёл
Санкт-Петербург, 31 июля 2020, 11:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал «поспешностью отдельных депутатов» закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах в жилых домах, который сам же и подписал.
REGNUM 04:08
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Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирском Иркутской области долгие годы не решались, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в этом городе.
РБК вчера в 07:26
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Ракета «Протон-М» со спутниками связи стартовала с Байконура
РЕН ТВ вчера в 17:26
Происшествия
В попавшем в ДТП микроавтобусе находились жители Кубани и ХМАО
В микроавтобусе, который столкнулся с грузовиком на трассе "Таврида" в Крыму, находились жители Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Газета.Ru 04:15
Общество
Мишустин: получить субсидии на оплату ЖКХ станет проще
Плата за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM Глава правительства рассказал, что с начала 2021 года больше не нужно будет получать справки об отсуствии задолженности по платежам, которые доказывают право гражданина на субсидию.
REGNUM вчера в 14:20
Футбол
«Арсенал» победит «Челси» в финале Кубка Англии 1 августа
«Арсенал» в полуфинале Кубка Англии выбил «Манчестер Сити» и теперь имеет единственный шанс пробиться в еврокубки через победу над «Челси».
ODDS.ru вчера в 02:29
Политика
Кравчук не исключил кадровые изменения в украинской делегации ТКГ
Киев, 31 июля 2020, 08:39 — REGNUM Кадровый состав украинских представителей в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) может быть изменён.
REGNUM 01:39
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Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Здоровье
В Бурятии за сутки заболели коронавирусом 35 человек
Прирост за сутки составил 35 человек, пишет Восток-Телеинформ.
Восток-Телеинформ вчера в 00:00
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СМИ: Навальный нашел у семьи врио губернатора Хабаровского края недвижимость на 125 млн рублей
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Здоровье
В хакасском городе больные COVID-19 лечатся дома
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Американская компания Cadillac официально представила новый тизер будущего электрокроссовера под названием Lyriq.
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В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Здоровье
В Челябинской области умерли две женщины и двое мужчин с коронавирусом
Челябинск, 30 июля 2020, 10:23 — REGNUM В Челябинской области за 29 июля скончались две женщины и двое мужчин, у которых был подтверждён коронавирус.
REGNUM вчера в 03:23
Здоровье
50 случаев коронавируса выявлено за сутки в Кировской области
За последние сутки в Кировской области выявлено 50 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Происшествия
На Юбилейном мосту в Ярославле перевернулась фура
На Юбилейном мосту в Ярославле перевернулась фура, передает издание 76.ру.
АиФ-Верхняя Волга 04:44
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В Оренбургской области могут открыть фитнес-центры и курорты
В случаи нарушений, курорты, фитнес-центры, детские сады могут быть вновь закрыты.
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Финансы
Золото может заменить доллар в качестве резервной валюты
Краху доллара способствуют чрезмерные меры господдержки американской экономики в условиях вызванного пандемией кризиса, а также увеличивающийся баланс Федеральной резервной системы (ФРС), рост которого в текущем году составил 2,8 триллиона долларов.
ПолитРоссия вчера в 03:34