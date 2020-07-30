Президент России Владимир Путин и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обсудили вопрос газификации региона. Рабочая встреча состоялась 30 июля 2020 года в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Происшествия На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК. 122

Экономика Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов» Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь. 1,2K

Общество В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ» Как ранее сообщал Интерфакс, очередной перенос даты вступления в полную силу санкций США в отношении «Группы ГАЗ», объявленный Минфином США, сопровождался введением новых требований к российскому автопроизводителю. 53

Политика Белоруссия передала Украине список задержанных россиян Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян. 1

Общество Беглов счёл «поспешным» запрет маленьких баров, который сам же и ввёл Санкт-Петербург, 31 июля 2020, 11:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал «поспешностью отдельных депутатов» закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах в жилых домах, который сам же и подписал. 40

Политика Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирском Иркутской области долгие годы не решались, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в этом городе. 521

Происшествия В попавшем в ДТП микроавтобусе находились жители Кубани и ХМАО В микроавтобусе, который столкнулся с грузовиком на трассе "Таврида" в Крыму, находились жители Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Общество Мишустин: получить субсидии на оплату ЖКХ станет проще Плата за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM Глава правительства рассказал, что с начала 2021 года больше не нужно будет получать справки об отсуствии задолженности по платежам, которые доказывают право гражданина на субсидию. 119

Футбол «Арсенал» победит «Челси» в финале Кубка Англии 1 августа «Арсенал» в полуфинале Кубка Англии выбил «Манчестер Сити» и теперь имеет единственный шанс пробиться в еврокубки через победу над «Челси».

Политика Кравчук не исключил кадровые изменения в украинской делегации ТКГ Киев, 31 июля 2020, 08:39 — REGNUM Кадровый состав украинских представителей в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) может быть изменён.

Здоровье В хакасском городе больные COVID-19 лечатся дома В Хакасии заберут в больницу "легких" больных с коронавирусом По данным специалистов городской больницы, сейчас в инфекционном отделении Саяногорска находится 23 заболевших COVID-19, из которых 19 жителей муниципалитета. 10

Авто Cadillac представила новый тизер электрического кроссовера Lyriq Американская компания Cadillac официально представила новый тизер будущего электрокроссовера под названием Lyriq.

Происшествия На Юбилейном мосту в Ярославле перевернулась фура На Юбилейном мосту в Ярославле перевернулась фура, передает издание 76.ру.