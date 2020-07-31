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Областная газета (г. Иркутск)
Областная газета (г. Иркутск)

Газификацию Иркутской области обсудили Владимир Путин и Игорь Кобзев

Президент России Владимир Путин и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обсудили вопрос газификации региона. Рабочая встреча состоялась 30 июля 2020 года в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба регионального правительства.В источнике
Подробнее о событии
RuNews24.ru

Глава Приангарья рассказал президенту России о газификации Иркутской области

RuNews24.ru06:56
Байкал24

Президент России и глава Приангарья обсудили вопрос газификации региона

Байкал2404:43
Вести.Ru

Новости на «России 24». Кобзев: Иркутская область намерена организовать поставки СПГ в соседние регионы, а также Монголию и Китай

Вести.Ruвчера в 08:57
Интерфакс - Россия

Иркутская область хочет 10 млрд кубометров газа Ковыкты на газохимию, просит поддержки президента

Интерфакс - Россия23:33
Российская газета

Путин даст поручение по созданию газохимического комплекса в Приангарье

Российская газетавчера в 09:30
РИА Новости

Кобзев попросил Путина поддержать просьбу иркутских властей по газу

РИА Новостивчера в 09:23
Областная газета (г. Иркутск)

Газификацию Иркутской области обсудили Владимир Путин и Игорь Кобзев

Областная газета (г. Иркутск)02:48

Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России
REGNUM06:43
1,1K

Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии

Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ00:31
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Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новостивчера в 04:55
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Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru06:26
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В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки

Напомним, утром в пятницу в Волгоградской области в результате проведенной бойцами ФСБ и Росгвардии спецоперации были пойманы пять членов ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России, а также ее организатор и куратор.
Российская газета07:18
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Экс-фигурант «дела 27 июля» отсудил у властей 250 тыс. рублей

Тверской суд Москвы частично удовлетворил исковое заявление бывшего фигуранта "дела 27 июля" Сергея Фомина и присудил ему 250 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование, сообщила "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Светлана Байтурина в пятницу.
Интерфакс05:55