Экономика
Областная газета (г. Иркутск)Газификацию Иркутской области обсудили Владимир Путин и Игорь Кобзев
Президент России Владимир Путин и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обсудили вопрос газификации региона. Рабочая встреча состоялась 30 июля 2020 года в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Газификацию Иркутской области обсудили Владимир Путин и Игорь Кобзев
Областная газета (г. Иркутск)02:48
Иркутская область хочет 10 млрд кубометров газа Ковыкты на газохимию, просит поддержки президента
Интерфакс - Россиявчера в 23:33
Путин даст поручение по созданию газохимического комплекса в Приангарье
Российская газетавчера в 09:30
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:05, Ашберн
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Происшествия
Пенсионера подозревают в изнасиловании в отеле на улице Декабристов
В полицию обратилась 30-летняя пострадавшая, которая рассказала, что в течение 13 дней её насиловали в отеле на улице Декабристов.
Neva.Today 02:24
Религия
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников, исповедующих ислам, с религиозным праздником Курбан-Байрам.
Известия 02:05
Экономика
Московский бизнес продолжает наращивать поставки за рубеж
Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, с января по май столичные предприятия экспортировали несырьевую неэнергетическую продукцию в 151 страну мира.
Москва 24 00:41
Хоккей
Овечкин снялся в ролике в поддержку акции против расизма
RT на русском 01:36
Экономика
Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса
Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения.
Lenta.ru 01:48
Футбол
«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа
Окончательно стало известно, как будет проходить первый тур Тинькофф РПЛ в 2020/21. Все матчи пройдут за 4 дня — с 8 по 11 августа.
CT news вчера в 04:01
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
Кино
«Седьмой симфонии» Шостаковича в блокадном Ленинграде посвятят сериал
Запущен в производство телесериал «Седьмая симфония», посвященный исполнению одноименного музыкального произведения в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года.
KM.ru 02:09
Происшествия
ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов
Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
РИА Новости 02:51
Происшествия
Студенту из США дали 9 лет колонии за драку с полицейскими в Москве
Росбалт вчера в 06:53
Футбол
Канчельскис считает, что в случае перехода Кокорина «Спартак» будет уступать по составу только «Зениту»
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил возможный переход в московский «Спартак» нападающего «Сочи» Александра Кокорина, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту».
RT на русском 02:34
Технологии
Polityka (Польша): российская вакцина Gam-COVID-Vac Lyo, как советский спутник? (Polityka)
Не вызывает удивления и то, что на этом фоне мы наблюдаем грязную игру (подкуп, кража данных, попытки монополизировать доступ к вакцине), однако, какие-то правила следует соблюдать.
ИноСМИ вчера в 07:24
Общество
Губернатор Санкт-Петербурга назвал поспешным «закон о наливайках»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что депутаты заксобрания поторопились с принятием так называемого «закона о наливайках», который запрещает размещать заведения площадью меньше 50 квадратных метров в жилых домах, передает «Фонтанка».
Дождь 01:54
Здоровье
Обнаружен фрукт, быстро избавляющий организм от «плохого» холестерина
Профиль вчера в 08:06
Политика
Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
Происшествия
Саратовский депутат в думе отбил пикетчицу у сотрудников полиции
Четвертая Власть 02:22
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Экономика
Роман Абрамович и партнеры продают Highland Gold
Компания Fortiana Holdings, бенефициаром которой является Владислав Свиблов, покупает 40,06% Highland Gold Mining у Романа Абрамовича, Евгения Швидлера, Ирины Панченко и других акционеров по 3 фунта стерлингов за акцию.
Finam.Ru 02:47
Экономика
Лекарства в России подорожали на 8–24%
За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:30
Общество
В Улан-Удэ после реконструкции открылся железнодорожный вокзал
Накануне Дня железнодорожника в столице Бурятии после масштабной реконструкции официально открылся железнодорожный вокзал.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 02:23
Гаджеты
Honor представил Router 3 с поддержкой Wi-Fi 6 Plus для России
Деловое.ТВ 29 июля в 13:24
Финансы
Названы риски для рубля в августе
В августе факторы давления на рубль усилятся, тем более, что этот месяц для российской валюты является традиционно рискованным.
Телеканал 360° вчера в 22:20
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
Политика
СБУ требует выдачи из Минска арестованных наемников ЧВК Вагнера
По информации спецслужбы, задержанные в Минске участники ЧВК "Вагнер" могут быть причастны к боевым действиям на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
SM News вчера в 09:21
Политика
Трамп предложил перенести президентские выборы в США
В серии твитов Трамп написал, что ”всеобщее голосование по почте” сделает выборы в ноябре ”самыми неточными и фальсифицированными в истории”, и это станет ”серьезным позором для США”.
Вестник Кавказа вчера в 22:00