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Гендиректор «Уфы» объяснил, почему не отменили матч с «Тамбовом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, наконец, заговорил. Два дня от него ждали объяснений по поводу полузащитника Андреса Вомбергара, у которого якобы обнаружили коронавирус. Аргентинец не был включен в заявку на матч с «Тамбовом» (2:1), что породило еще больше вопросов.В источнике
С чего всё началось

Газизов — о сокрытии вируса у игрока «Уфы»: «Не понимаю обвинения в наш адрес»

Ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус сдал нападающий Андрес Вомбергар, который в итоге не был включен в заявку «Уфы» на домашний матч 23-го тура РПЛ против «Тамбова».
Sport24.ru04:53
Подробнее о событии

Почему «Уфа» вышла на матч с «Тамбовом», несмотря на подозрения на коронавирус в команде

RT на русском08:29

Генеральный директор «Уфы» ответил на критику за матч с «Тамбовом»

ProstoProSport05:14

Газизов: РПЛ знала о подозрении на коронавирус у футболиста «Уфы»

News.ru05:43

Гендиректор «Уфы» объяснил, почему не отменили матч с «Тамбовом»

Спорт день за днем05:41

Гендиректор «Уфы» отрицает сокрытие зараженного COVID-19 игрока

Газета.Ru05:35

Шамиль Газизов: Как только мы получили анализы, вышли в публичное пространство

Bookmaker-ratings.ru05:47

Газизов — о сокрытии вируса у игрока «Уфы»: «Не понимаю обвинения в наш адрес»

Sport24.ru04:53
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Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС12:41
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Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости13:39
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В ГД изучат данные о попытках вмешательства в голосование по поправкам

Дмитрий Коротаев / Известия Комиссия Госдумы по расследованию расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ изучает данные о попытках повлиять на голосование по поправкам в Конституции.
РЕН ТВ13:06
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