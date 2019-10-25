с чего всё началось

Уточняется, что после публичных консультаций о влиянии строительства на экологию министром энергетики и климата было дано разрешение на строительство. Документ был подписан 25 октября. Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.

Экономика Госдума одобрила заморозку накопительной пенсии до 2022 года Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии до 2022 года.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.

Наука Палеонтологи выяснили, когда млекопитающие вышли из тени динозавров Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.

Финансы Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока» Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.

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Общество Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго «В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.

Теннис Украинка Свитолина узнала соперниц на Итоговом чемпионате WTA В Шэньчжэне (Китай) состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA, который пройдёт с 27 октября по 3 ноября.

Политика Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с ЕАЭС Премьер России Дмитрий Медведев обвинил США в инициации крупнейших торговых войн и дестабилизации системы международной торговли.

Политика Трампа расстроило отсутствие кнопки в новом iPhone «Кнопка на iPhone была намного лучше, чем Swipe», - написал американский президент. Реакция Кука на заявление Трампа пока неизвестна.

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Общество Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.

Технологии ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.

Политика Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

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Политика Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.

Политика Депутаты горсовета Киева попросили Зеленского уволить Кличко Депутаты Киевского горсовета обратились к президенту Украины, премьеру и спикеру Верховной рады с письмом, в котором просят уволить мэра Виталия Кличко с его второй должности - главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) и назначить внеочередные выборы депутатов горсовета.

Технологии Представили прототип планшета на базе процессора «Эльбрус-1С+» Как пишет «Астера», создавался новый аппарат на базе процессора «Эльбрус-1С+», а его показ состоялся на выставке «Интерполитех — 2019».

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Общество В Калифорнии число обесточенных жителей может возрасти до 1,5 млн В американском штате Калифорния количество жителей, которым в целях профилактики отключили электроснабжение, может быть увеличено с шестьсот пяти тысяч человек до полутора миллионов.

Армия и оружие Глава Пентагона прибыл в Багдад с необъявленным визитом Утром в среду, 23 октября, стало известно, что глава Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад.

Музыка В СНГ может появиться свой музыкальный конкурс, подобный «Евровидению» Крутой отметил, что первый такой фестиваль может состояться уже в 2020 году, в качестве площадки для его проведения рассматривается Алма-Ата.