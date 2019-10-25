Общество
Газета.RuГазопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Уточняется, что после публичных консультаций о влиянии строительства на экологию министром энергетики и климата было дано разрешение на строительство. Документ был подписан 25 октября. Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
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с чего всё началось
«25 октября датское Министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства приняло два решения, касающихся расположения морского участка трубопровода: одно для GAZ-SYSTEM SA — оператора польской газотранспортной системы, другое для Energinet — датского национального оператора транспортировки газа и электричества», — говорится в сообщении.RT на русском08:19
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