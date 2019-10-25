Общество

Газета.RuГазета.RuГазопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Уточняется, что после публичных консультаций о влиянии строительства на экологию министром энергетики и климата было дано разрешение на строительство. Документ был подписан 25 октября. Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Читать в источнике
Комментировать113
с чего всё началось
«25 октября датское Министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства приняло два решения, касающихся расположения морского участка трубопровода: одно для GAZ-SYSTEM SA — оператора польской газотранспортной системы, другое для Energinet — датского национального оператора транспортировки газа и электричества», — говорится
 в сообщении.
RT на русском08:19

Подробнее о событии

Дания одобрила стройку морского участка конкурента «Северного потока-2»

РБК11:29

Власти Дании одобрили строительство морского участка трубопровода Baltic Pipe

Коммерсантъ10:32

Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe

RT на русском08:19

Дания разрешила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

РИА Новости09:05

Дания одобрила строительство морского участка Baltic Pipe

Взгляд.ру08:59

Главный враг «Северного потока-2» помог его конкуренту

Lenta.ru08:35

Дания одобрила постройку морского участка газопровода Baltic Pipe

Московский Комсомолец09:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:02, Ашберн
Происшествия

Солдат-срочник в Забайкалье застрелил восьмерых сослуживцев

BFM.ru 10:02
Политика

Трамп восстановил соглашение по беспошлинной торговле с Украиной по нескольким позициям

Глава американского государства Дональд Трамп восстановил соглашение по беспошлинной торговле с Украиной по нескольким позициям.
Московский Комсомолец 19:44
Культура

Кинокритик порекомендовал смотреть фильмы ужасов в кинотеатре

Москва 24 13:45
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Происшествия

В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо

РИА Новости 11:11
Политика

Посольство России: в США осознают абсурдность дела Марии Бутиной

Всё больше политиков в США понимает абсурдность обвинений, выдвинутых против гражданки России Марии Бутиной, заявили 26 октября в российском посольстве в Вашингтоне.
REGNUM 19:52
Автоспорт

Даниил Квят: Пятница получилась продуктивной

F1news.ru 19:30
Общество

Потерять все сегодня могут 4 знака Зодиака

Телец Сегодня вы рискуете потерять все сразу.
Живая Кубань 23 октября в 23:39
Футбол

Россия почти на балл отпустила Португалию в рейтинге УЕФА

Напомним, что шестая строчка позволяет заявить шесть клубов в еврокубки: три – в Лигу чемпионов, и три – в Лигу Европы.
Вести.Ru 03:09
Наука

Ученые выяснили, что ЭКО может привести к бесплодию

Ученые рассказали, что ЭКО может привести к бесплодию.
РЕН ТВ 23 октября в 16:03
Политика

Кучма пожаловался на Бога и Путина

Второй президент Украины Леонид Кучма пожаловался на Бога и президента России.
Вести.Ru 12:50
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока»

Арест акций "Южного потока" произошел на фоне попытке передать акции "Южного потока", который занимается строительством и управлением трубопровода "Турецкий поток", от "Газпрома" к "Трансгаз Краснодар".
Вести.Ru 10:02
Кино

В Сети появился финальный трейлер «Звездных войн»

Трейлер заключительной серии нашумевшей саги «Звездные войны» был опубликован на просторах Сети.
NewInform 23 октября в 22:11
Футбол

«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»

Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
Вести.Ru 17:04
Авто

В Сети показан гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta

"Новинка" действительно вышла интересная, ведь фактически она представляет собой симбиоз легендарного Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Новые автомобили 05:21
Происшествия

На Волгоградском проспекте восстановили движение после ДТП с цистерной

Столичный центр организации дорожного движения сообщил о полном восстановлении движения автотранспорта на Волгоградском проспекте, где ранее в пятницу произошло ДТП с участием цистерны.
Московский Комсомолец 14:54
Политика

США частично приостановили полеты на Кубу

Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Российская газета 19:43
Армия и оружие

Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

Запад ведет масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу отношений России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:50
Армия и оружие

В России идут заводские испытания нового бомбардировщика-ракетоносца

Успешное завершение заводских испытаний позволит приступить к государственным испытаниям, которые запланированы на конец 2020 года.
REGNUM 06:37
Кино

Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
ТАСС 14:50
Общество

Демпинговый маневр ИФК может аукнуться «Антонову»

Отказ украинского авиапроизводителя обслуживать российскую технику грозит ГП «Антонов» появлением нового конкурента.
NewInform 07:15
Культура

«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран

Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Культуромания 14:08
Финансы

ЦБ ожидаемо снизит ключевую ставку

На заседании Совета директоров Центробанка 25 октября будет принято решение снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, при этом в декабре ставка останется неизменной, а именно — 6,5%. Такой прогноз для News.ru дал эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов.
News.ru 03:03
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10-20 км/ч).
Известия 18:32
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

РИА Новости 05:29
Фигурное катание

Медведева не стала общаться с журналистами после короткой программы

Российская фигуристка Евгения Медведева проигнорировала общение с представителями прессы после короткой программы на этапе Гран-при в Келоуне - Skate Canada, сообщает Sport24.
Газета.Ru 17:30
Армия и оружие

В России представлен новый истребитель БПЛА

Российские разработчики на выставке «Интерполитех-2019» представили беспилотный истребительный комплекс, предназначенный для уничтожения кустарных БПЛА.
Политическая Экспертиза 10:49
Наука

В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»

Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Lenta.ru 23 октября в 17:16
Происшествия

Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей

Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
Общество

Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Baltic Pipe
Предлагаемый газопровод между Польшей и Данией. По завершении строительства данного объекта планируется подключение к норвежской газотранспортной сети и транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу, через Данию.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное