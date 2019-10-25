с чего всё началось

Уточняется, что после публичных консультаций о влиянии строительства на экологию министром энергетики и климата было дано разрешение на строительство. Документ был подписан 25 октября. Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.

Политика Посольство России: в США осознают абсурдность дела Марии Бутиной Всё больше политиков в США понимает абсурдность обвинений, выдвинутых против гражданки России Марии Бутиной, заявили 26 октября в российском посольстве в Вашингтоне.

Происшествия На Волгоградском проспекте восстановили движение после ДТП с цистерной Столичный центр организации дорожного движения сообщил о полном восстановлении движения автотранспорта на Волгоградском проспекте, где ранее в пятницу произошло ДТП с участием цистерны.

Армия и оружие Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию Запад ведет масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу отношений России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Финансы ЦБ ожидаемо снизит ключевую ставку На заседании Совета директоров Центробанка 25 октября будет принято решение снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, при этом в декабре ставка останется неизменной, а именно — 6,5%. Такой прогноз для News.ru дал эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10-20 км/ч).