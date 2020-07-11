Reuters писало, что турецкая государственная нефтегазовая компания Botas сообщила о приостановке работы «Голубого потока» с 13 по 29 мая. Несмотря на то, что этот срок уже прошел, данный газопровод и до сих пор не поставляет газ из России.

Газопровод «Голубой поток» не работает с мая

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