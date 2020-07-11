Энергетика
RuNews24.ruГазопровод «Голубой поток» не работает с мая
Reuters писало, что турецкая государственная нефтегазовая компания Botas сообщила о приостановке работы «Голубого потока» с 13 по 29 мая. Несмотря на то, что этот срок уже прошел, данный газопровод и до сих пор не поставляет газ из России.
Читать в источнике
Оценить325
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Футбол
Оренбург — Ростов 0:0
В воскресенье, 12 июля, в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» принимали «Ростов».
Коммерсантъ Самара 13:25
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
РИА Новости 10:41
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
Фигурное катание
Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона
Gazeta.SPb вчера в 14:30
Религия
Турция намерена проводить мусульманские молитвы в соборе Святой Софии
Турецкое руководство планирует провести в соборе Святой Софии мусульманские молитвы с использованием специального освещения для сокрытия христианских мозаик на стенах храма.
NewInform 06:18
Общество
ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
Как сообщает ToDay News Ufa, в Пенсионном фонде России рассказали, как пенсионера могут получить надбавки за трудовой стаж, полученный еще при СССР.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
Шоу-бизнес
21-летний сын Дэвида Бекхэма женится на дочери миллиардера
Сын знаменитого в прошлом футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин принял решение жениться на дочери миллиардера Николе Пельтц, которая является актрисой.
Вести.Ru 12:23
Общество
Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе
На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов.
РБК 13:38
Политика
Премьер Греции обсудил с главой Элладской церкви ситуацию с Айя-Софией
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с главой Элладской православной церкви архиепископом Иеронимом ответные действия на превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть, сообщила пресс-служба премьера.
РИА Новости 14:53
Музыка
Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню убитому в США Джорджу Флойду
Популярная американская рок-группа Bon Jovi написала песню «American Reckoning» и посвятила ее светлой памяти афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, которые охватили Соединенные Штаты Америки, пишет Rolling Stone.
Live24 13:01
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Екатеринбурге
Открытое горение на территории промышленной площадки в Екатеринбурге, где ранее загорелся ангар с промышленным оборудованием, ликвидировано.
ТАСС 14:49
Экономика
Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса.
Газета.Ru вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
Происшествия
В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина ограбил банк на 4 млн рублей
По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 16:40 вооруженный пистолетом мужчина в медицинской маске забежал в банк на проспекте Ветеранов.
Znak.com вчера в 12:16
Здоровье
Миру прогнозируют третью волну коронавируса
Американский врач Чад Крилич считает, что новая волна коронавирусной инфекции уже близко. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.
Газета.Ru 05:16
Общество
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.
РИА Новости 04:05
Здоровье
Из-за бубонной чумы в Республике Алтай запретили охоту на сурков
Из-за вспышки бубонной чумы в Монголии в Республике Алтай запретили охотиться на сурков. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора.
Регион online 14:54
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Политика
Опальный священник обратился к президенту России
Lenta.ru 14:52
Политика
Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%
Явка во втором туре выборов президента Польши за первые пять часов голосования составила 24,73%.
Известия 09:53
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Футбол
Арбитр Федотов: судьи снова прозевали пенальти не в пользу «Спартака»
Пенальти на 49-й судьи прозевали. И снова прозевали его не в пользу «Спартака».
Чемпионат вчера в 16:24
Политика
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти с поста президента
Депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвали президента страны Владимира Зеленского извиниться перед народом и уйти с поста президента.
Lenta.ru вчера в 19:56
Шоу-бизнес
Бузова прокомментировала свое похищение в центре Москвы
Звезда не выходила на связь около 10 часов и наконец прервала молчание, чтобы прокомментировать видео, на котором какие-то мужчины хватают ее и тащат в неизвестном направлении.
Gazeta.SPb вчера в 05:00
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
Спорт
Британских олимпийцев уличили в приеме допинга на домашних Играх
Более 90 британских спортменов, которые участвовали в 2012 году в Олимпиаде в Лондоне, могли употреблять энергетический коктейль, который повышает выносливость и устойчивость к стрессам.
URA.Ru 14:17