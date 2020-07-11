Как отмечается, страна сокращает закупки российского природного газа и переориентируется на импорт сжиженного природного газа. Еще в марте прошлого года Москва была основным поставщиком газа на турецкий рынок, однако с тех пор экспорт резко сократился.

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