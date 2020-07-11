Энергетика
Эхо МосквыГазопровод «Голубой поток» не работает с середины мая
Как отмечается, страна сокращает закупки российского природного газа и переориентируется на импорт сжиженного природного газа. Еще в марте прошлого года Москва была основным поставщиком газа на турецкий рынок, однако с тех пор экспорт резко сократился.
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Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Политика
В Польше завершили подсчет голосов на президентских выборах
Коммерсантъ 15:01
Общество
В Калифорнии вновь ужесточат санитарные меры в связи с коронавирусом
Ужесточить санитарные меры в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции распорядился губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
ИА Красная Весна 17:10
Финансы
Набиуллина заявила о пространстве для снижения ключевой ставки
Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании в Совете Федерации.
РБК 11:16
Авто
Chery привезет в Россию новый кроссовер Tiggo 2 Pro
Китайский автопроизводитель Chery выведет на российский рынок новый кроссовер Tiggo 2 Pro.
CarsWeek.ru 12:18
Экономика
Минфин обсуждает распространение дальневосточной ипотеки на вторичку
Министерство финансов России обсуждает распространение дальневосточной ипотеки под 2% на вторичное жилье, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании совета по развитию финансового рынка при Совфеде.
РИА Новости 09:19
Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
ToDay News Ufa 08:43
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
Энергетика
Глава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти
США прошли пик добычи нефти, заявил в интервью Financial Times глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер.
РБК 10:33
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news 18:24
Происшествия
Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве
На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля.
Известия 11 июля в 17:29
Общество
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»
С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
Российская газета 11:41
Футбол
«Реал» обыграл «Гранаду» в чемпионате Испании
"Реал" обыграл "Гранаду" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 18:05
Политика
Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.
РИА Новости 06:24
Общество
США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени
В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины.
RT на русском 17:48
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3 млн, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.45 мск, в мире заболели COVID-19 3 006 764 человека.
Ведомости 18:12
Общество
Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%
Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня.
Известия 13:36
Кино
Пятый эпизод «Звездных войн» стал лидером проката в США
РИА Новости 14:03
Космос
Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска
RT на русском 15:07
Шоу-бизнес
Жена Уилла Смита призналась, что действительно изменяла мужу
На прошлой неделе 27-летний музыкант Аугуст Алсин рассказал, что длительное время состоял в отношениях с женой Уилла Смита.
Paparazzi.ru 10:06
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Экономика
Потанин потерял $3,7 млрд из-за аварий «Норникеля»
Состояние самого богатого россиянина, основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3,7 млрд с начала июня.
Коммерсантъ 18:23
Киберспорт
Valve планирует провести The International 11 в 2022 году
Valve собирается перенести The International 11 на 2022 год.
CyberSport.ru 16:31
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Общество
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45