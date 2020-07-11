Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыГазопровод «Голубой поток» не работает с середины мая

Как отмечается, страна сокращает закупки российского природного газа и переориентируется на импорт сжиженного природного газа. Еще в марте прошлого года Москва была основным поставщиком газа на турецкий рынок, однако с тех пор экспорт резко сократился.
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Турецкий гамбит. Почему «Голубой поток» стал бесполезным и выходит из игры

ПРАЙМ09:00

«Голубой поток» остался без газа

Московский Комсомолецвчера в 10:08

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газета.Ru11 июля в 06:48

«Голубой поток» не работает с середины мая

Рамблер11 июля в 08:52

Газопровод «Голубой поток» не работает с середины мая

Эхо Москвы11 июля в 04:32

СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая

РБК10 июля в 16:45

Названа причина простоя «Голубого потока»

Взгляд.ру10 июля в 11:49
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Общество

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Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
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Слух: Разработка Skull & Bones перезапущена

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В Польше завершили подсчет голосов на президентских выборах

Коммерсантъ 15:01
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Общество

В Калифорнии вновь ужесточат санитарные меры в связи с коронавирусом

Ужесточить санитарные меры в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции распорядился губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
ИА Красная Весна 17:10
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Набиуллина заявила о пространстве для снижения ключевой ставки

Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании в Совете Федерации.
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Авто

Chery привезет в Россию новый кроссовер Tiggo 2 Pro

Китайский автопроизводитель Chery выведет на российский рынок новый кроссовер Tiggo 2 Pro.
CarsWeek.ru 12:18
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Экономика

Минфин обсуждает распространение дальневосточной ипотеки на вторичку

Министерство финансов России обсуждает распространение дальневосточной ипотеки под 2% на вторичное жилье, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании совета по развитию финансового рынка при Совфеде.
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Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

ТАСС 17:22
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Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
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Энергетика

Глава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти

США прошли пик добычи нефти, заявил в интервью Financial Times глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер.
РБК 10:33
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Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
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Шоу-бизнес

Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке

Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
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Появилось новое видео с Ефремовым после смертельного ДТП

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Происшествия

Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве

На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля.
Известия 11 июля в 17:29
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Общество

Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»

С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
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Футбол

«Реал» обыграл «Гранаду» в чемпионате Испании

"Реал" обыграл "Гранаду" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.
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США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени

В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины.
RT на русском 17:48
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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3 млн, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.45 мск, в мире заболели COVID-19 3 006 764 человека.
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Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%

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Пятый эпизод «Звездных войн» стал лидером проката в США

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Жена Уилла Смита призналась, что действительно изменяла мужу

На прошлой неделе 27-летний музыкант Аугуст Алсин рассказал, что длительное время состоял в отношениях с женой Уилла Смита.
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Потанин потерял $3,7 млрд из-за аварий «Норникеля»

Состояние самого богатого россиянина, основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3,7 млрд с начала июня.
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Valve планирует провести The International 11 в 2022 году

Valve собирается перенести The International 11 на 2022 год.
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
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Общество

Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
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