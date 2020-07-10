Анкара, 11 июля 2020, 12:25 — REGNUM Газопровод, «Голубой поток», проложенный по дну Чёрного моря между Россией и Турцией, находится в режиме простоя с середины мая нынешнего года. Об этом 11 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Биатлон Биатлон. Виктор Майгуров избран новым президентом СБР В подмосковных Химках в субботу, 11 июля, проходит внеочередная конференция Союза биатлонистов России, главным вопросом которой стало избрание президента организации.

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