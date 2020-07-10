Энергетика
REGNUMГазопровод «Голубой поток» простаивает с середины мая – Reuters
Анкара, 11 июля 2020, 12:25 — REGNUM Газопровод, «Голубой поток», проложенный по дну Чёрного моря между Россией и Турцией, находится в режиме простоя с середины мая нынешнего года. Об этом 11 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
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Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Космос
На «Восточный» доставили первые элементы стартового стола для «Ангары»
Москва, 11 июля 2020, 09:05 — REGNUM Первые составные части стартового стола для ракет-носителей семейства «Ангара» прибыли на космодром «Восточный» в Амурской области.
REGNUM 02:05
Здоровье
Что нельзя употреблять в пищу при диабете
Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий вчера в 00:35
Общество
В России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в 83 российских регионах за сутки выросло на 6611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 03:37
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости вчера в 03:13
Шоу-бизнес
Анита Цой получила отрицательный результат теста на коронавирус
Анита Цой получила отрицательный результат теста на коронавирус Благоустройством дома, в котором Цой провела всю весну, она занималась протяжении пяти лет.
Вокруг ТВ 03:45
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
В Крым прибыл первый воинский эшелон с военными строителями, везущий материалы и оборудование для строительства водовода Белогорск - Симферополь, сообщили в управлении информации и пресс-службы главы РК.
Российская газета 03:35
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Общество
ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений
"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 07:51
Биатлон
Биатлон. Виктор Майгуров избран новым президентом СБР
В подмосковных Химках в субботу, 11 июля, проходит внеочередная конференция Союза биатлонистов России, главным вопросом которой стало избрание президента организации.
Вести.Ru 05:15
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко
Как-то Лукашенко и сам говорил, что мать Николая является медиком по профессии.
RuNews24.ru вчера в 05:19
Общество
Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси
Российская газета вчера в 18:55
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
Общество
Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями
Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM 01:50
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
Наука
Открыт фактор, удваивающий вероятность смерти от коронавируса
Повышенный уровень глюкозы в крови пациента натощак удваивает риск его смерти от тяжелых форм коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:07
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
Авто
Автосалоны испытывают нехватку новых автомобилей
Car.ru вчера в 03:27
Политика
Украина намерена в ближайшее время начать обмен пленными с Донбассом
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции в пятницу, 10 июля, заявил: "Мы договорились о продолжении обмена, я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время".
РЕН ТВ вчера в 21:32
Единоборства
Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание
Шестеро участников главных поединков турнира UFC 251 показали необходимые результаты на церемонии взвешивания, информирует пресс-служба промоушена.
РИА Новости вчера в 10:41
Футбол
Чемпион мира Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет
В составе сборной Англии Чарльтон в 1966 году стал чемпионом мира и бронзовым призером чемпионата Европы в 1968 году.
Bookmaker-ratings.ru 05:02
Кино
Сериал «Сваты» остался без двух главных героев
Сериал «Сваты», который пользуется огромной популярностью в России, лишился двух колоритных и главных героев.
ФАН 04:39
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Футбол
11 июля стадион «Баварии» окрасится в цвета ЛГБТ-движения
11 июля стадион "Баварии" окрасится в цвета ЛГБТ-движения, сообщает Twitter команды.
Газета.Ru 05:12
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Футбол
«Зенит» собирается приобрести ганского футболиста «Кайсериспора»
Чемпион России "Зенит" собирается приобрести хавбека турецкого "Кайсериспора" Бернарда Манса.
Вести.Ru 04:13