Энергетика

REGNUMREGNUMГазопровод «Голубой поток» простаивает с середины мая – Reuters

Анкара, 11 июля 2020, 12:25 — REGNUM Газопровод, «Голубой поток», проложенный по дну Чёрного моря между Россией и Турцией, находится в режиме простоя с середины мая нынешнего года. Об этом 11 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
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