Энергетика
REGNUMГазопровод «Голубой поток» простаивает с середины мая – Reuters
Анкара, 11 июля 2020, 12:25 — REGNUM Газопровод, «Голубой поток», проложенный по дну Чёрного моря между Россией и Турцией, находится в режиме простоя с середины мая нынешнего года. Об этом 11 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить94
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
REGNUM вчера в 08:29
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
Происшествия
Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий
В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия вчера в 06:18
Футбол
«Это кошмар»: английский футболист признался, что он гей
Британские журналисты получили анонимное письмо от футболиста Английской премьер-лиги, в котором игрок признаётся в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
News.ru 05:32
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
В Крым прибыл первый воинский эшелон с военными строителями, везущий материалы и оборудование для строительства водовода Белогорск - Симферополь, сообщили в управлении информации и пресс-службы главы РК.
Российская газета 03:35
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в организации убийств губернатора Фургала
РИА Новости вчера в 08:25
Космос
США и Япония подписали декларацию о совместном освоении Луны
Discover24 04:23
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Игры
Sony инвестирует $250 млн в Epic Games
Японская компания Sony подтвердила сообщения о инвестициях в размере $250 млн в компанию Epic Games.
ПРАЙМ вчера в 05:56
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Автоспорт
Гонка Формулы 3 на Ред Булл Ринге остановлена из-за ливня
Обещанный синоптиками ливень обрушился на Ред Булл Ринг в субботу утром и привел к остановке первой гонки Формулы 3. Заезд молодежной серии стартовал под дождем, который с каждым кругом становился всё сильнее.
Autosport.com.ru 05:04
Биатлон
Биатлон. Виктор Майгуров избран новым президентом СБР
В подмосковных Химках в субботу, 11 июля, проходит внеочередная конференция Союза биатлонистов России, главным вопросом которой стало избрание президента организации.
Вести.Ru 05:15
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Происшествия
В Австралии 17-летний сёрфер погиб при нападении акулы
В австралийском штате Новый Южный Уэльс закрыли несколько пляжей после того, как на 17-летнего сёрфера напала акула.
RT на русском 02:54
Экономика
Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса.
Газета.Ru 05:38
Армия и оружие
Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 09 июля в 11:21
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
Здоровье
280 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
На 11 июля в Свердловской области у 15 623 человек выявлен коронавирус.
Kursk.com 03:49
Общество
В Крыму выявили еще 24 случая заболевания COVID-19
В Крыму за сутки выявили 24 случая коронавирусной инфекции, половина из них завозные, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:19
Шоу-бизнес
21-летний Бруклин Бекхэм женится на дочери миллиардера
Британские СМИ сообщают, что старший сын Дэвида Бекхэма Бруклин сделал предложение своей подруге Николе Пельтц.
Super.ru 02:38
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Наука
Найден необычный способ обнаружения коронавируса по голосу
Американские ученые предположили, что обнаружить заражение человека коронавирусом можно с помощью его голоса, поскольку он полностью зависит от функционирования дыхательного аппарата.
MedikForum.ru вчера в 18:17
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru вчера в 10:03
Авто
Представлен электровелосипед на основе стиральной машины
Мощность движка составила 1100 Вт. Максимальная скорость составит 110 км/ч. В основе разработки лежит велосипед, которому 20 лет.
ГЛАС.RU 01:45
Гаджеты
Cubot представила самый бюджетный смартфон с пентакамерой
Стоит отметить, что новинка позиционируется как самый бюджетный аппарат с основной камерой, оснащённой пятью датчиками изображения.
UfaTime.ru 01:34
Авто
Автосалоны испытывают нехватку новых автомобилей
Car.ru вчера в 03:27