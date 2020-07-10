Анкара, 11 июля 2020, 12:25 — REGNUM Газопровод, «Голубой поток», проложенный по дну Чёрного моря между Россией и Турцией, находится в режиме простоя с середины мая нынешнего года. Об этом 11 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Футбол «Это кошмар»: английский футболист признался, что он гей Британские журналисты получили анонимное письмо от футболиста Английской премьер-лиги, в котором игрок признаётся в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Политика В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода В Крым прибыл первый воинский эшелон с военными строителями, везущий материалы и оборудование для строительства водовода Белогорск - Симферополь, сообщили в управлении информации и пресс-службы главы РК. 23

Автоспорт Гонка Формулы 3 на Ред Булл Ринге остановлена из-за ливня Обещанный синоптиками ливень обрушился на Ред Булл Ринг в субботу утром и привел к остановке первой гонки Формулы 3. Заезд молодежной серии стартовал под дождем, который с каждым кругом становился всё сильнее.

Биатлон Биатлон. Виктор Майгуров избран новым президентом СБР В подмосковных Химках в субботу, 11 июля, проходит внеочередная конференция Союза биатлонистов России, главным вопросом которой стало избрание президента организации.

Экономика Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса.

Армия и оружие Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ). 29

Экономика Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год. 134

Шоу-бизнес 21-летний Бруклин Бекхэм женится на дочери миллиардера Британские СМИ сообщают, что старший сын Дэвида Бекхэма Бруклин сделал предложение своей подруге Николе Пельтц.

Наука Найден необычный способ обнаружения коронавируса по голосу Американские ученые предположили, что обнаружить заражение человека коронавирусом можно с помощью его голоса, поскольку он полностью зависит от функционирования дыхательного аппарата.

Авто Представлен электровелосипед на основе стиральной машины Мощность движка составила 1100 Вт. Максимальная скорость составит 110 км/ч. В основе разработки лежит велосипед, которому 20 лет.