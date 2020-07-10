Энергетика
Газета.RuReuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Утверждается, что газопровод ушел в мае на техническое обслуживание и должен был возобновить работу в конце месяца.
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Происшествия
В ДТП под Ростовом-на-Дону погибли пять человек
RT на русском 07:11
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина — такие результаты проверки объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости.
Lenta.ru 06:08
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
Космос
Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной»
Составляя карту Вселенной в трехмерном формате, ученые французского университета Париж-Сакле обнаружили космическую структуру, которая была сразу же признана одной из самых крупных в космосе.
Discover24 03:52
Биатлон
Виктор Майгуров: первоочередные задачи – регионы, долги, членство в IBU
Новый президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, которого единогласно избрали главой СБР участники внеочередной конференции Союза, поделился планами на первый этап работы после вступления в должность.
Вести.Ru 07:05
Общество
Илон Маск обогнал Баффета в списке богатейших людей мира
Илон Маск вышел на седьмое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg с состоянием в 70,5 миллиарда долларов.
BFM.ru 03:08
Игры
Sony инвестирует $250 млн в Epic Games
Японская компания Sony подтвердила сообщения о инвестициях в размере $250 млн в компанию Epic Games.
ПРАЙМ вчера в 05:56
Авто
В России стартовало производство Niva под брендом Lada
В России стартовало производство Niva под брендом Lada, которое организовали на предприятии в Тольятти.
Tvoe-avto.com вчера в 07:20
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Российская газета 03:35
Армия и оружие
Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом портал Fighter Jets World.
Piter.tv 03:08
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru вчера в 10:03
Общество
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском вчера в 10:48
Общество
В России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в 83 российских регионах за сутки выросло на 6611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 03:37
Армия и оружие
Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем
РИА Новости 06:48
Общество
Клишас осудил адвокатов по делу Ефремова за общение со СМИ
Полномочный представитель Совфеда в Конституционном суде Андрей Клишас предупредил адвокатов сторон в деле Михаила Ефремова, что у юристов могут быть проблемы, если они станут превращать судебное разбирательство в шоу.
Невские Новости 02:33
Политика
В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»
Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.
REGNUM 03:34
Хоккей
Дисциплинарный комитет ФХР возбудил дело по факту смерти Крутия
Федерация хоккея России (ФХР) на своем сайте сообщила о возбуждении дела по факту смерти хоккеиста "Южного Урала" из Орска Павла Крутия.
РИА Новости 06:55
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Баскетбол
Торнике Шенгелия ответил своим ненавистникам
Новобранец ЦСКА Торнике Шенгелия ответил некоторым соотечественникам, подвергшим грузинского баскетболиста обструкции.
Вести.Ru 06:53
Футбол
«Реал» одержал восьмую победу подряд в чемпионате Испании по футболу
Московский Комсомолец вчера в 19:18
Экономика
Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса.
Газета.Ru 05:38
Политика
ЕСПЧ получил иск Нидерландов против России из-за сбитого рейса МН-17
Гаага, Нидерланды, 11 июля 2020, 09:35 — REGNUM Иск нидерландского правительства против России по делу о сбитом в небе над Донбассом малайзийского Boeing MH17 получен Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 02:35
Происшествия
Следствие просит суд арестовать губернатора Фургала
iReactor вчера в 02:44
Авто
Представлен электровелосипед на основе стиральной машины
Мощность движка составила 1100 Вт. Максимальная скорость составит 110 км/ч. В основе разработки лежит велосипед, которому 20 лет.
ГЛАС.RU 01:45
Здоровье
280 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
На 11 июля в Свердловской области у 15 623 человек выявлен коронавирус.
Kursk.com 03:49
Армия и оружие
НАТО и Украина договорились усилить военное присутствие в Черном море
Военное дело вчера в 11:00
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр
Ferra 09 июля в 13:33
Авто
Минивэн Volkswagen Viloran пользуется высоким спросом в Китае
Минивэн Volkswagen Viloran демонстрирует высокий спрос на китайском рынке, опережая остальных конкурентов.
Faktom 06:16