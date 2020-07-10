Энергетика
REGNUMГазопровод «Голубой поток» простаивает с середины мая – Reuters
Анкара, 11 июля 2020, 12:25 — REGNUM Газопровод, «Голубой поток», проложенный по дну Чёрного моря между Россией и Турцией, находится в режиме простоя с середины мая нынешнего года. Об этом 11 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить116
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина — такие результаты проверки объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости.
Lenta.ru 06:08
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Путешествия
Аэропорт Крыма принял первый за пять лет рейс из Владивостока
Первый с 2015 года самолет по маршруту Владивосток - Симферополь совершил посадку в крымском аэропорту, следует из информации на онлайн-табло авиаузла.
ТАСС 05:46
Фигурное катание
Авербух высказал мнение об ISU Skating Awards
Серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух высказал мнение о премии ISU Skating Awards.
RT на русском вчера в 13:11
Биатлон
Майгуров единогласно избран на пост президента СБР
Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.
РИА Новости 05:07
Хоккей
ФХР возбудила дело по факту смерти хоккеиста Павла Крутия
Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России возбудил дело по факту смерти нападающего "Южного Урала" из Орска Павла Крутия.
РЕН ТВ 06:52
Армия и оружие
СЦКК зафиксировал один обстрел территории ЛНР со стороны ВСУ за сутки
"За 10 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
РИА Новости 01:03
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Общество
В России за сутки умерли от коронавируса 188 человек
В России за сутки подтвердили 6 611 новых случаев заражения коронавирусом, 188 человек умерли.
Телеканал RTVI 03:36
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ 09 июля в 06:48
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опровергла сведения об их совместном отпуске.
Вечерняя Москва вчера в 13:58
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском вчера в 06:21
Общество
Билл Гейтс призвал раздавать вакцины от CoViD-19 по справедливости
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал власти стран направить вакцину от коронавируса нуждающимся, а не тем, кто готов за неё больше заплатить.
Life.ru 06:46
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 08 июля в 07:04
Автоспорт
Третья тренировка Гран-при Штирии «Формулы-1» отменена из-за дождя
Третья свободная практика "Гран-при Штирии" "Формулы-1" в Австрии отменена из-за дождя, сообщается в Twitter команды "Альфа Таури".
РИА Новости 06:59
Армия и оружие
Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»
Евразия Daily 09 июля в 04:27
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о новой опасной инфекции
Чтобы уберечься от норовирусной инфекции, необходимо соблюдать правила личной гигиены мыть руки перед едой, пить только чистую воду и избегать покупных блюд, которые готовятся вручную и не подвергаются после этого термической обработке (например, шаверма или фаршированные блинчики).
Московский Комсомолец 09 июля в 09:03
Футбол
Чемпион мира Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет
В составе сборной Англии Чарльтон в 1966 году стал чемпионом мира и бронзовым призером чемпионата Европы в 1968 году.
Bookmaker-ratings.ru 05:02
Экономика
«Газпром» отказался от моратория на банкротство
Руководство нефтекомпании «Газпром» воспользовалось правом на отказ от моратория на банкротство.
ГЛАС.RU 09 июля в 08:46
Политика
ЕСПЧ получил иск Нидерландов против России из-за сбитого рейса МН-17
Гаага, Нидерланды, 11 июля 2020, 09:35 — REGNUM Иск нидерландского правительства против России по делу о сбитом в небе над Донбассом малайзийского Boeing MH17 получен Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 02:35
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Известия вчера в 06:18
Политика
В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»
Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.
REGNUM 03:34
Космос
Эксперты подготовили 80 рекомендаций для улучшения корабля Starliner
Российская газета 07 июля в 19:51
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
По словам одного из профессоров Финансового Университета при правительстве Российской Федерации А.Сафонова, российским пенсионерам одновременно выплатят 12 700 рублей.
News-24.ru 04:23