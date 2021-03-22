Газопровод «Север–Юг» переименуют в «Пакистанский поток»
Россия и Пакистан переименуют газопровод «Север–Юг» в «Пакистанский поток», отечественные инвесторы получат не менее 26% акций.В источнике
С чего всё началось
Об этом говорится в протоколе
о внесении изменений в соглашение между странами, который был опубликован в понедельник, 22 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.
Подробнее о событии
Для строительства «Пакистанского потока» после выхода «Ростеха» создадут новую компанию
Интерфаксвчера в 13:53