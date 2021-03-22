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Газопровод «Север–Юг» переименуют в «Пакистанский поток»

Россия и Пакистан переименуют газопровод «Север–Юг» в «Пакистанский поток», отечественные инвесторы получат не менее 26% акций.В источнике
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С чего всё началось
Об этом говорится в протоколе
 о внесении изменений в соглашение между странами, который был опубликован в понедельник, 22 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

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Для строительства «Пакистанского потока» после выхода «Ростеха» создадут новую компанию

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Россия договорилась о строительстве нового «потока»

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Газопровод «Север-Юг» переименуют в Пакистанский поток

РЕН ТВвчера в 07:58

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Вести.Ruвчера в 09:31

Газопровод «Север — Юг» переименуют в «Пакистанский поток»

РБКвчера в 09:24

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Книжная ярмарка «Non / fiction» отменила презентацию книги пресс-секретаря политика Алексея Навального Киры Ярмыш под названием «Невероятные происшествия в камере №3», - сообщает издание «Открытые медиа» со ссылкой на представителя ярмарки Виталия Когтева.
Эхо Москвывчера в 11:29