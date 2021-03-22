«Ганчаренко и сам понимал, что в клубе застой, но выжал из команды максимум». Агент Сафонов — об уходе тренера из ЦСКА

Думаю, и сам Ганчаренко понимает, что в клубе пошел какой-то застой. При этом не могу бросить камень в него — он выжал максимум из команды.