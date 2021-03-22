Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия

Газопровод «Север–Юг» переименуют в «Пакистанский поток»

Россия и Пакистан переименуют газопровод «Север–Юг» в «Пакистанский поток», отечественные инвесторы получат не менее 26% акций.В источнике
Известия
Российская газета
Lenta.ru
РЕН ТВ
Аргументы и Факты
Нефтегазовая вертикаль
Вести.Ru
Общественная служба новостей
РБК
Евразия Daily

Подробнее о событии

Россия договорилась о строительстве нового «потока»

Lenta.ru10:17

РФ учредит новую SPV вместо «Ростеха» для строительства «Пакистанского потока»

Интерфакс10:07

Газопровод «Север–Юг» переименуют в «Пакистанский поток»

Известия08:22

Россия вошла в проект строительства газопровода «Пакистанский поток»

Вести.Ru09:31

Газопровод «Север — Юг» переименуют в «Пакистанский поток»

РБК09:24

Россия примет участие в строительстве «Пакистанского потока»

Российская газета10:03

Газопровод «Север-Юг» переименуют в Пакистанский поток

РЕН ТВ07:58
Интересное

Член РСМД Санакоев: Запад не сможет рассорить «стоящих спина к спине» Россию и КНР

Россия и Китай продолжают активно сотрудничать друг с другом, несмотря на все попытки Запада рассорить партнеров, заявил член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Санакоев.
Политическая Экспертиза10:37

Китай ввел ответные санкции в отношении 10 человек и 4 структур ЕС

МИД КНР в ответ на санкции ЕС против Китая по обвинению в нарушениях прав человека принял решение применить ограничительные меры против ряда представителей Евросоюза, говорится в заявлении этого китайского ведомства.
Интерфакс10:00