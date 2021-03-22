ИзвестияГазопровод «Север–Юг» переименуют в «Пакистанский поток»Россия и Пакистан переименуют газопровод «Север–Юг» в «Пакистанский поток», отечественные инвесторы получат не менее 26% акций.В источникеИзвестияРоссийская газетаLenta.ruРЕН ТВАргументы и ФактыНефтегазовая вертикальВести.RuОбщественная служба новостейРБКЕвразия DailyПодробнее о событииРоссия договорилась о строительстве нового «потока»Lenta.ru10:17РФ учредит новую SPV вместо «Ростеха» для строительства «Пакистанского потока»Интерфакс10:07Газопровод «Север–Юг» переименуют в «Пакистанский поток»Известия08:22Россия вошла в проект строительства газопровода «Пакистанский поток»Вести.Ru09:31Газопровод «Север — Юг» переименуют в «Пакистанский поток»РБК09:24Россия примет участие в строительстве «Пакистанского потока»Российская газета10:03Газопровод «Север-Юг» переименуют в Пакистанский потокРЕН ТВ07:58Показать ещёОценить12КомментироватьПоделиться