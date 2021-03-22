Китай ввел ответные санкции в отношении 10 человек и 4 структур ЕС

МИД КНР в ответ на санкции ЕС против Китая по обвинению в нарушениях прав человека принял решение применить ограничительные меры против ряда представителей Евросоюза, говорится в заявлении этого китайского ведомства.