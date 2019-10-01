Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиГазопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

Газопровод "Северный поток — 2" построен на 83 процента, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода, следует из сообщения "Газпрома".
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ИноСМИвчера в 18:01

«Северный поток – 2» построен на 83%

Известиявчера в 11:51

«Газпром» отчитался о завершении строительства 83% «Северного потока-2»

РБКвчера в 13:42

«Северный поток — 2» построен на 83%

RT на русскомвчера в 12:22

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 83%

Комсомольская правдавчера в 14:32

«Северный поток - 2» построен на 83%

ТАССвчера в 11:25

Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

РИА Новостивчера в 11:13
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Культура

Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале

VSE42.RU 30 сентября в 20:13
Шоу-бизнес

ГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским

Госавтоинспекция (ГАИ) проверит, нарушал ли актер Михаил Боярский правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.
РБК вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану

Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
РИА Новости вчера в 11:08
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 30 сентября в 12:00
Происшествия

Во Владивостоке арматурой насмерть забили кондуктора трамвая

Смерть женщины, работавшей кондуктором в трамвае, наступила в результате побоев, нанесённых ей металлическим прутом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:04
Происшествия

Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров

Сотрудник РИА Новости Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».
Радио Комсомольская правда вчера в 15:20
Происшествия

В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице

Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru вчера в 12:06
Футбол

Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Life.ru 30 сентября в 06:12
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском 30 сентября в 03:38
Политика

Стало известно о встречах генпрокурора США с иностранными спецслужбами

Генеральный прокурор США Уильям Барр встречался с представителями иностранных спецслужб за пределами страны.
Lenta.ru вчера в 01:59
Музыка

Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga вчера в 09:15
Спорт

Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА

К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 30 сентября в 07:22
Политика

Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Ереван

Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Российская газета вчера в 05:51
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
Общество

В Иркутской области премируют чиновников за ликвидацию паводка

Клуб регионов вчера в 02:36
Здоровье

В регионах России появятся свои программы развития паллиативной помощи

Команда проекта ОНФ «Регион заботы» разработала для регионов индивидуальные программы развития паллиативной медицинской помощи на 2020—2024 годы.
RT на русском 00:00
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве

Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 19:15
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Общество

Ученый рассказал о последствиях таяния многолетней мерзлоты в России

РИА Новости 00:03
Здоровье

В подмосковном роддоме на свет появился мальчик весом более 5 кг

Младенец, вес которого при рождении оказался 5,4 килограмма и рост 58 сантиметров появился на свет естественным путем на прошлой неделе 25-го сентября в Балашихинском родильном доме, расположенном на территории микрорайона Саввино.
Ugpressa.ru 28 сентября в 17:18
Футбол

Шевченко может сменить сборную Украины на «Милан»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Шахтер», котоырй пройдет в Милане.
Спорт день за днем вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Армия и оружие

Запущенная КНДР ракета достигла экономической зоны Японии

В среду утром Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
Российская газета вчера в 19:26
Авто

Skoda вернётся к выпуску дешёвых автомобилей

Колёса.ru вчера в 05:36
Происшествия

В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна

Известия вчера в 17:47
Здоровье

Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета вчера в 01:17
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Газета.Ru 30 сентября в 10:19
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
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