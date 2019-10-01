Энергетика
РИА НовостиГазопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
Газопровод "Северный поток — 2" построен на 83%, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода, следует из сообщения "Газпрома".
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Политика
Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»
Напомним, документы по «формуле Штайнмайера» могли подписать в Минске еще 18 сентября, однако тогда украинская сторона отказалась это сделать, хотя изначально дала на это предварительное согласие.
Дни24 12:06
Футбол
Арустамян: вероятно, соглашение Тедеско со «Спартаком» будет подписано в ближайшее время
Комментатор и журналист Нобель Арустамян рассказал о том, что заместитель генерального директора московского «Спартака» Александр Цомая направился в Штутгарт для переговоров с потенциальным наставником клуба Доменико Тедеско.
RT на русском 13:17
Политика
Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха
Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.
РИА Новости 08:17
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами
Московский Комсомолец вчера в 05:27
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Общество
Дима Билан извинился перед самарцами
РИА Новости 29 сентября в 14:45
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости 29 сентября в 12:30
Происшествия
Прокуратура попросила об условном сроке для Павла Устинова
REGNUM вчера в 04:51
Здоровье
В Башкирии объединят несколько медучреждений
В республике объединят несколько больниц и поликлиник. Реорганизация затронет 18 медучреждений.
Bash.News 28 сентября в 11:55
Общество
Использование стиральной машины может быть опасным для здоровья
Экономный режим, который часто используют в стиральных машинах, может нанести вред человеку, так как не уничтожает опасные для здоровья бактерии.
News.ru 28 сентября в 11:53
Армия и оружие
Минобороны показало испытательный пуск ракеты «Тополь-М»
Видео пуска опубликовало Минобороны России на своем Youtube-канале. Как отметили в ведомстве, все поставленные цели были достигнуты.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:20
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве
Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
Ведомости 11:54
Политика
В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.
RT на русском 03:57
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на части смартфонов
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов - речь идет о гаджетах на базе операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8, которые считаются устаревшими.
Газета.Ru 08:14
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Технологии
Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".
Военное обозрение 03:19
Здоровье
Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики
Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
Вести.Ru 06:04
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Единоборства
«Чемпионат» покажет поединок Головкина и Деревянченко
Lenta.ru вчера в 11:03
Происшествия
Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО
Городской суд Клинцов отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному за драки в центре Москвы Александру Протасовицкому, который был осужден вместе с Павлом Мамаевым и братьями Александром и Кириллом Кокориными.
Российская газета 06:47
Наука
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн, сообщает Институт океанографии Скриппс.
РИА Новости 04:09
Хоккей
Автомобилист — Локомотив 4:1 (3-й период)
Sport24.ru 12:11
Шоу-бизнес
Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов
Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс вчера в 01:37
Политика
В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения
Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР.
Pravda.Ru 06:45