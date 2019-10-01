Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиГазопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

Газопровод "Северный поток — 2" построен на 83%, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода, следует из сообщения "Газпрома".
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«Газпром» отчитался о завершении строительства 83% «Северного потока-2»

РБК13:42

«Северный поток — 2» построен на 83%

RT на русском12:22

Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

РИА Новости11:13

Строителям осталось уложить 17% «Северного потока – 2»

Взгляд.ру11:29

«Северный поток - 2» построен на 83%

ТАСС11:25

«Северный поток – 2» построен на 83%

Известия11:51

Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»

BaltNews.eeвчера в 02:30
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:54, Вашингтон
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Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»

Напомним, документы по «формуле Штайнмайера» могли подписать в Минске еще 18 сентября, однако тогда украинская сторона отказалась это сделать, хотя изначально дала на это предварительное согласие.
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Комментатор и журналист Нобель Арустамян рассказал о том, что заместитель генерального директора московского «Спартака» Александр Цомая направился в Штутгарт для переговоров с потенциальным наставником клуба Доменико Тедеско.
RT на русском 13:17
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Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха

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Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами

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Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
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Дима Билан извинился перед самарцами

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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

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РИА Новости 06:18
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Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

РИА Новости 29 сентября в 12:30
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Прокуратура попросила об условном сроке для Павла Устинова

REGNUM вчера в 04:51
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В Башкирии объединят несколько медучреждений

В республике объединят несколько больниц и поликлиник. Реорганизация затронет 18 медучреждений.
Bash.News 28 сентября в 11:55
Шоу-бизнес

Михаил Боярский снова грубо нарушил ПДД в Петербурге

REGNUM 11:38
Общество

Использование стиральной машины может быть опасным для здоровья

Экономный режим, который часто используют в стиральных машинах, может нанести вред человеку, так как не уничтожает опасные для здоровья бактерии.
News.ru 28 сентября в 11:53
Армия и оружие

Минобороны показало испытательный пуск ракеты «Тополь-М»

Видео пуска опубликовало Минобороны России на своем Youtube-канале. Как отметили в ведомстве, все поставленные цели были достигнуты.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:20
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве

Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
Ведомости 11:54
Политика

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.
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Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания

iReactor вчера в 16:40
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Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста

Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на части смартфонов

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов - речь идет о гаджетах на базе операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8, которые считаются устаревшими.
Газета.Ru 08:14
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Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке

Газета.Ru 03:08
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Сотрудник СК умер после нападения в Москве

Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
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Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".
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Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики

Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
Вести.Ru 06:04
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В Москве прощаются с Марком Захаровым

Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
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Краснодар хочет вернуть землю «Сафари-парка» как незаконно отчужденную

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«Чемпионат» покажет поединок Головкина и Деревянченко

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Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО

Городской суд Клинцов отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному за драки в центре Москвы Александру Протасовицкому, который был осужден вместе с Павлом Мамаевым и братьями Александром и Кириллом Кокориными.
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В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн

От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн, сообщает Институт океанографии Скриппс.
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Автомобилист — Локомотив 4:1 (3-й период)

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Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
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В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения

Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР.
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